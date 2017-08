Az igazán boldog párok kevesebb közös fotót posztolnak a Facebookra

Szép dolog a közösségi média és a szerelem is, de ha egy pár túlzásba esik a Facebookon való szerelmeskedéssel, ott lehet, hogy baj van.

A közösségi média talán legfőbb hozománya, hogy az emberek többsége egy ideális képet próbál közvetíteni magáról ismerősei és a nagyvilág számára az általa posztolt képeken és állapotfrissítéseken keresztül. Ebbe beletartozik az is, ahogyan a párkapcsolatainkat prezentáljuk, bár semmi rossz nincs abban, ha valaki büszke arra, kivel randizik.

Kutatók szerint azonban a közösségi oldalakon posztolt szerelmes állapotfrissítések mennyisége összefügg azzal, hogy ki mennyire érzi magát valóban boldognak a kapcsolatában. Biztos mindenki ismer olyan párt, akik már-már túlzásba viszik a közös képek posztolását és az egymásnak írt kacér kommenteket. Nikki Goldstein szexológus és párkapcsolati szakértő szerint akik így viselkednek, valójában saját bizonytalanságukat próbálják kompenzálni, és így próbálnak megerősítést nyerni a külvilágtól.

Goldstein megjegyzi, hogy azok a párok, akik az elkészült közös fotókat azonnal feltöltik az Instagramra, vagy a Facebookra, valójában nem élik meg teljes egészében a pillanatot.

„Sok ember van, akik annyira a relfie-k (kapcsolati szelfi/relationship selfie) készítésére, a szűrő kiválasztására, és a hashtagekre koncentrálnak, hogy lekésik a pillanatot. Persze, miért ne készíthetnénk fotót emléknek, hogy később visszanézhessük azt?

Ezt azokra értem, akik rögtön közzéteszik online a fotót, majd az érkező lájkokat és kommenteket nézegetik ahelyett, hogy a partnerükre figyelnének.”

A szexológus szerint a „my man”, „my girl” azaz “pasim” és “csajom” hashtagek használata pedig arról árulkodik, hogy a posztoló szereti kisajátítani társát.

Összességében elmondható, hogy a boldog kapcsolatban élők kevesebbet posztolnak társukról, amire több korábbi kutatás is utal. Pár okot összeszedtünk, miért van ez így:

Aki egyfolytában másokat akar meggyőzni, valójában magát akarja meggyőzni

Amikor két fél folyamatosan olyan képeket oszt meg, amiket romantikusnak és szórakoztatónak tűnő közös programokat közben készítettek, azzal valójában azt próbálják sugallni az ismerősök felé, hogy boldog és egészséges kapcsolatban élnek. Sok esetben ez valójában egy trükk arra, hogy ezt magukkal is elhitessék.

A boldog pároknak nincs szükségük a közösségi média megerősítésére ahhoz, hogy bizonyítsák, valóban jól vannak, és nem érzik szükségét annak, hogy másokat ezzel iriggyé tegyenek.

A boldog emberek nem rögtön a posztolásra gondolnak

Amikor valóban jól érezzük magunkat valakivel, akkor annyira belemerülünk a beszélgetésbe, hogy nem az fog járni a fejünkben, hogy közös képet készítsünk, majd posztoljuk. Persze azzal nincs semmi gond, ha a nyaraláskor készült közös képeket a nap végén közzétesszük.

A bizonytalan párok többet posztolnak

A Northwestern University kutatói is arra jutottak, hogy a kapcsolatukban magukat bizonytalannak érző felek sokkal többet posztolnak.

Az Albright College szerint pedig a túlzó posztolók ezen felül túlságosan is a kapcsolatukra alapozzák boldogságukat, és egészségtelen mértékben függnek párjuktól, ami az önbizalmukra is hatással van. Ez sokszor együtt jár azzal, hogy akár kémkednek is a párjuk után a közösségi oldalakon.

Aki kevesebbet Facebookozik, már alapból boldogabb

A dán Happiness Research Institute egy kutatása során azt vizsgálta több mint ezer felhasználó részvételével, hogy mi történik azokkal, akik egy hétig távol tartják magukat a Facebooktól. A kutatók szerint a célcsoport jelentősebben elégedett volt életével hét nap Facebook-mentes élet után.

Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy aki egy közös fotót feltölt, az már boldogtalan lenne, vagy képmutató: egyedül a mértékre érdemes figyelni, akár saját, akár párunk viselkedésén vesszük észre a túlzásra utaló jeleket.