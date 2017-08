A legautomatizáltabb ország már robotadót tervez

A robotok egyre nagyobb térnyerésével sokan félnek attól, hogy az automatizáció túl sok embert foszt meg a munkájától, és Dél-Korea lehet az első olyan ország, ami bevezeti a gépek után járó adót.

Az ázsiai országban beterjesztett legújabb indítvány – egyelőre – nem a gépek beszerzését sújtaná extra költséggel, tehát nem konkrét adónemről van szó, hanem arról, hogy visszavágnák azokat az adókedvezményeket, amik eddig jártak, ha a cégek automatizált gépekbe fektették a pénzüket.

A kormány valószínűleg ezzel szeretné elérni, hogy a vállalatok számára többé ne legyen olyan vonzó, hogy gépekkel helyettesítsék az emberi munkaerőt. Mindez főleg azért érdekes, mert jelenleg Dél-Korea számít a leginkább automatizált országnak, hiszen 531 többfunkciós ipari robot jut minden 10 000 emberi munkaerőre az országban található különböző üzemekben.

Jelenleg minden cég, ami automata felszerelésbe fekteti a pénzét, akár 7 százalékkal is csökkentheti a befizetendő adóját, és az új szabályozás ezt a kedvezményt vágná vissza 2 százalékra a jövőben.

Habár arra nincs konkrét utalás, hogy az indítvány mögött az emberi munkaerő szükségességének visszaszorulása állna, ugyanakkor egyáltalán nem alaptalan a feltételezés, hiszen 2017-ben a munkanélküliség 17 éves csúcsot döntött Dél-Koreában, és jelenleg 1,17 millió állástalan embert tartanak nyilván az országban.

A robotok megadóztatása viszont nem egyedi ötlet, februárban maga Bill Gates is azt nyilatkozta, hogy a robotok után ugyanannyi adót kellene fizetni a vállalatoknak, mint az emberi alkalmazottak után. Dél-Koreában egyébként idén év végén évülnek el az aktuális adózási szabályok, és 2018. januárjában akár törvényi erőre is emelkedhet a most benyújtott indítvány