2018-ban érkezhet a következő Battlefield-játék

A fejlesztők elvileg még a tavaly megjelent Battlefield 1 legújabb kiegészítőjével vannak elfoglalva, de a játéksorozatot kiadó Electronic Arts vezérigazgatója már arról beszélt, hogy jövőre érkezik a nagysikerű lövöldözős program legújabb része.

A 2002 óta létező belső nézetes lövöldözős játéksorozat, a Battlefield tavaly ősszel jelentkezett új résszel, és a szimplán csak Battlefield 1-re keresztelt epizód az I. világháború poklába kalauzolta a széria és az online csaták szerelmeseit. A fejlesztők a napokban jelentették be, hogy már 21 millió játékos indította el a programot, továbbá az alkotók javában készülnek a következő fizetős kiegészítőre, ami az oroszokra koncentrál, és szeptember 1-jén jelenik meg In The Name of the Tsar címmel.

Mindeközben a játékot kiadó Electronic Arts vezérigazgatója, Andrew Wilson bejelentette a cég befektetőinek, hogy már készül a népszerű játéksorozat következő része, ami 2018-ban kerülhet a boltok polcaira – mindezt a Battlefield Bulletin rajongói oldal hozta nyilvánosságra egy Twitter-bejegyzésben.

NEWS: #EA‘s #FY18Q1 investor call. Andrew Wilson confirms that “the next great game in the Battlefield franchise” will be released in 2018. pic.twitter.com/Oyac8NUWC7 — Battlefield Bulletin (@BFBulletin) July 28, 2017

A készülő játék címét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de sokan máris Battlefield 5-ként emlegetik a leendő epizódot, ugyanakkor egyelőre arról sincs semmilyen információ, hogy a program ezúttal melyik kort vagy fegyveres konfliktust választja majd témájául. Ezzel valószínűleg meg kell várnunk a hivatalos bejelentést, amire viszont nem biztos, hogy még idén sor kerül.