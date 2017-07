Hamarosan fotókkal is kereshetünk az eBayen

Képalapú kereséssel bővíti mobilappját az internetes áruház, a jövőben már azon sem kell törnünk a fejünket, milyen kulcsszavakkal találjuk meg a minket érdeklő terméket.

Az eBay két új hasznos fejlesztéssel bővíti mobilappját, aminek köszönhetően a felhasználók olyan termékeket is megtalálhatnak az internetes áruházban, amiket nem tudnak körülírni kulcsszavakkal, vagy ami egy szembejövő képen keltette fel érdeklődésüket.

Az Image Search, azaz képpel való keresés használatával elég lesz egy fotót feltölteni az app keresési sávjába, hogy az ahhoz leginkább hasonlító eladó termékeket listázza a rendszer. A Find It On eBay funkcióval pedig más közösségi oldalakon, weboldalakon látott fotókat is megoszthatunk az eBay-jel, hogy keressen a képen látható termékekhez hasonló eladó dolgokat.

Az oldal mesterséges intelligenciát és mélytanulásos algoritmusokat használ fel ahhoz, hogy a katalógusában található 1,1 milliárd hirdetés közül megtalálja a legmegfelelőbbeket.

Mindegyik újítás idén ősszel fog élesben bekerülni a rendszerbe. Az Image Search funkció androidos és iOS-es, míg a Find It On eBay csak androidos eszközökön fog működni.

A lépés nem olyan meglepő annak fényében, hogy a képalapú keresést egyre több szolgáltatás építi be saját eszköztárába is, használható hasonló fejlesztés már a Pinterestben, és a Google Assistantban is.