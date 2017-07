Kezd egyre meggyőzőbb lenni az új Need for Speed

Kétévnyi pihenő után idén novemberben tér vissza új résszel a legendás Need for Speed videojáték-sorozat, és a legújabb előzetes olyan lehetőségekről rántja le a leplet, hogy kezd visszatérni a régóta gyengélkedő szériába vetett hitünk.

Az Electronic Arts június elején rántotta le a leplet a szebb napokat is megélt Need for Speed játéksorozat legújabb részéről, ami Payback alcímmel kerül a boltokba idén ősszel. A széria idei tagja nemcsak versenyzéssel, de történettel is kecsegtet, és azt már lassan két hónapja tudjuk, hogy a helyszín a fiktív Fortune Valley, ahol a játék három főhőse igyekszik leszámolni a helyi The House nevű maffiával, akik a kaszinóktól a rendőrökig mindenkit a zsebükben tartanak.

A játék sztorimódjában mindhárom szereplő irányítható lesz, és a változatos helyszíneken (város, hegyek, kanyonok, sivatagok) különböző osztályokba (race, drift, off-road, drag, runner) tartozó gépekkel száguldhatunk. Ráadásul a meglehetősen akciódús első előzetes alapján nemcsak a szimpla versenyzésre, de a rombolásra is nagy hangsúlyt fektet majd a játék.

Ami viszont ennél sokkal érdekesebb, hogy a legújabb kedvcsináló tanulsága szerint a fejlesztők komoly hangsúlyt fektettek a rajongók által régóta követelt testreszabhatóságra is. A legutóbbi részekben csak felszínesen jelen lévő funkció ezúttal kifejezetten összetettnek tűnik, és nemcsak a külsőre vonatkozik, de a választott gép teljesítményére is.

A gépek tuningolása és a Halálos iramban-filmeket idéző sztorimód mellé kapunk online multiplayert is, és már nem kell olyan sokat várni az arcade száguldás megszállottjainak, hiszen a Need for Speed Payback 2017. november 10-én kerül a boltokba, méghozzá Xbox One-ra, PlayStation 4-re és PC-re.