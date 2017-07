A Trónok Harca kitalált nyelvével bővül a Duolingo

Különleges nyelvvel bővül a népszerű Duolingo nyelvtanuló alkalmazás: a Trónok Harca világában használt nemes valyr beszédet sajátíthatják el a felhasználók egy nyelvleckén belül.

Könnyen és szórakoztatóan tanulhat az, akinek minden vágya, hogy úgy beszéljen, ahogy a Trónok Harca egyik főszereplője, Daenerys. Július 13-án válik elérhetővé béta verzióban a Duolingo legújabb nyelvleckéje, ami a nemes valyr nyelvet tanítja meg, bár eleinte csak az asztali webes felületen keresztül lehet majd elérni.

A Trónok Harca sorozat nyelvésze, David J. Peterson stílusosan így jelentette be a frissítést a Duolingo project adatlapján: „Valyrio Māzis”, azaz:

Jön a valyr”.

A műsorban Daenerys az egyetlen, aki ezt a dialektust használja, a többi szereplő helyi, vagy kevésbé hivatalos változatát használja a valyr nyelvnek.

Peterson George R.R Martin könyvei alapján dolgozta ki a nyelv rendszerét, ő felel amúgy a Dothraki nyelvért is, amit a Berkeley egyetemen egy kurzus keretében oktat is, és több más film kitalált nyelvét is ő fejlesztette, például a shiväisith nyelvet a Marvel Thor-jához.

Ez az első alkalom, hogy komplett kurzus keretén belül tanulható a kitalált nyelv, bár az interneten többféle olyan szótárt is fellelhetünk, ami a sorozathoz kapcsolódik. A Duolingónak köszönhetően már felkészülten várhatjuk az új széria indulását – bár az igazán nagy rajongók lehet, hogy már maguktól elsajátították a Targaryenek beszédét.