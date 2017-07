Semmi nem az, aminek látszik

A címben szereplő állítás a Get Even szinte minden részére igaz. A június végén debütált videojáték elsőre egy hagyományos lövöldözős játéknak tűnik, de ennél nem is tévedhetnénk nagyobbat. És ez még csak a kezdet…

A lengyel nemzetiségű Farm 51 korábban olyan játékokkal jelentkezett, mint az első világháborút a zombikkal, vámpírokkal és démonokkal keverő NecroVisioN, vagy a Painkiller: Hell & Damnation, ami egyszerre volt remake-je és folytatása a legendás Painkiller című lövöldözős programnak.

Legújabb munkájuk Get Even címmel került a boltokba, de a műfaji meghatározás itt nem olyan egyszerű. Első blikkre csak egy újabb FPS-t kapunk, de ennél többről van szó, hiszen lövöldözni ugyan lesz alkalmunk, de emellett bőven akadnak horror elemek, nem kevés nyomozás, és a játékmenet sokszor inkább hasonlít a manapság divatos sétaszimulátorokra, mint a hagyományos lövöldözős megoldásokra.

NE HIGGY A SZEMEDNEK!

A Get Even lényegéről, azaz a sztoriról nagyon nehéz úgy írni, hogy közben ne lőjük le a poénokat, szóval legyen elég annyi, hogy Cole Black bőrébe bújva kell helyt állnunk, kezdésnek egy nem túl bizalomgerjesztő telepen, ahol egy olyan lány kiszabadítása a feladat, akit nem csak csúnyán helyben hagytak a fogvatartói, de még egy bombát is erősítettek a mellkasára.

Az első meglepetés pedig nagyjából a harmincadik perc környékén éri az embert, lévén a két módon megoldható, de a mindkét esetben sikertelenül végződő mentőakciót nem a Game Over felirat követi, hanem valami egészen más, de első pillantásra fogalmunk sem lesz, hogy micsoda.

Kiderül például, hogy amit láttunk, az nem a valóság, hanem egy nagyon hiteles szimuláció, aminek egyetlen célja, hogy hősünk végre tovább léphessen a múltján, ami a fülünkbe suttogó ismeretlen „idegenvezetőnk”, Red szerint rengeteg fájdalmat okoz a karakterünknek.

Ami innentől következik, az egyszerre zavaró és kényelmetlen, ugyanakkor kifejezetten érdekes. Ahogy a főszereplő, úgy mi sem tudjuk, hogy pontosan mi zajlik körülöttünk, ami főleg abból fakad, hogy nehéz megkülönböztetni a játék valóságát az első küldetésben tapasztalt fikciótól.

Persze a lényeg pont ez, és a Get Even ezen része kiválóan működik, hiszen a kissé nyögvenyelős első óra leküzdése után az ember érdekeltté válik a sztoriban, és a kevésbé jól sikerült elemek ellenére is hajt a vágy, hogy kiderítse mire is fut ki a sokszor szürreális és paranoid kalandunk, ami szép lassan ölt formát a begyűjtött információmorzsákból és a különböző emlékdarabkákból.

TÚL SOK A JÓBÓL!

A narratíva tehát jól működik, a játékmenetről ugyanez már nem mondható el. Habár azért jár a piros pont a Farm 51 csapatának, amiért igyekeztek egy összetett programmal előállni, ugyanakkor játékosként jobban jártunk volna, ha a fejlesztők nem mixelik a műfajokat.

Amíg csak nyomozgatunk a szupertelefonunkkal (UV-lámpa, szkenner, radarként is működő térkép), feladványokat oldunk meg, vagy éppen bujkálunk, addig nincsen semmi gond, ugyanakkor az alkotók fontosnak érezték, hogy lövöldözés is legyen a játékban, és ez egy kissé felborítja az egyensúlyt.

Az még teljesen rendben van, hogy nemcsak a fejtörőket oldhatjuk meg többféle módon, de sokszor arról is dönthetünk, hogy miképp kezeljük az ellenfeleket. Külön jó, hogy a fegyverek használatát „bünteti” a rendszer, és az agressziónak hatása van a történetünkre, viszont az nem annyira vidám, hogy olykor direkt belekényszerítenek a csetepatéba, ahol hatványozottan jönnek elő a játék ezen részének hiányosságai.

Hatalmas hibákra persze nem kell számítani, de az elmúlt évek tökélyre csiszolt FPS-eihez szokott közönséget zavarni fogja a sokszor nem kifejezetten kézreálló, évek óta bevett funkciókat kihagyó rendszer. Mindez pedig főleg azért fura, mert mégiscsak egy olyan csapat játékáról beszélünk, akiknek nem ez az első próbálkozása a belső nézetes lövöldék területén.

A Get Even persze messze nem játszhatatlan, csak az embernek valahogy végig olyan érzése van, mintha a fegyverhasználat eredetileg nem lett volna része a koncepciónak, mintha utólag került volna bele, hogy a játék minél szélesebb rétegek érdeklődését felkeltse. Erre utal például a legmenőbb mordálynak tekinthető CornerGun is, ami a tűpontos sarok mögül tüzelés funkciójával egész egyszerűen túl erős fegyver ebbe a környezetbe.

EGY JÓ SZTORI

Ami a látványt illeti, az minden platformon egy erős közepes, habár az kétségtelen, hogy az alkotóknak sikerült kifejezetten nyomasztó, nem egyszer félelmetes helyszíneket alkotni, amit tökéletesen egészít ki a zene (néha inkább csak zaj), ami sokszor filmekbe illő hatást kelt, hiszen ahhoz mérten változtatja a tempóját, ahogy közeledünk egy fontosabb állomáshoz/eseményhez.

A hatás pedig tökéletes, hiszen a fokozódó ütem átragad a pulzusunkra is, ami egyaránt jót tesz a játékmenetnek és hangulatnak is.

A Get Even legnagyobb erőssége pedig éppen ez, az atmoszféra, amit kiválóan lőttek be a Farm 51 szakemberei. Ha valaki csak egy újabb lövöldözős játékra vágyik, az nem itt fogja megtalálni a számításait, viszont, ha nyitottak vagyunk a borzongásra, a nyomozgatásra, a fejtörőkre és szeretjük a lassan összeálló, rejtélyes történeteket, akkor a lengyel csapat munkája mindenképpen megér egy próbát, hiszen a hibái ellenére is üde színfolt a jelenlegi játékkínálatban.

A Get Even 2017. június 23-án jelent meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra. Tesztünket a PS4-es verzió alapján készítettük.