Elon Muskék megépítik a világ legnagyobb akkumulátorát

Az együttműködés Elon Musk márciusban tett ígéretének eredménye: akkor a techvezér azt mondta, hogy a Tesla képes megépíteni egy olyan energiatárolót Dél-Ausztráliának, aminek köszönhetően stabilabbá válhat az áramellátás. Mindezt 100 nap alatt – amennyiben ezt túllépik, ingyen adják az akkumulátor-farmot.

A 100 megawatt tárolókapacitású giga-telepet a Neoen Hornsdale nevű szélenergia-farmja fogja ellátni energiával, amit a Dél-Ausztrália fővárosától, Adelaide-től 230 kilométerre található Jamestownban építenek meg. Az akkumulátornak köszönhetően az ellátás folyamatos lehet, és elegendő 30 ezer háztartás ellátására.

„Ez a rendszer háromszor erőteljesebb, mint a jelenleg létezők közül bármelyik másik a világon.” – mondta el Musk az adelaidei sajtótájékoztatón.

This will be the highest power battery system in the world by a factor of 3. Australia rocks!! https://t.co/c1DD7xtC90

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2017