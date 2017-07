Nem mindenki örülhet az idei Call of Dutynak

Novemberben kerül a boltok polcaira a Call of Duty idei része, ami kilenc év kihagyás után tér vissza a II. világháborús hadszíntérre. A rég látott környezet miatt a szokásosnál is nagyobb érdeklődés övezi a programot, de nem minden platform tulajdonosainak lesz lehetősége játszani vele.

Azt már a bejelentés óta tudni lehetett, hogy a november 3-án megjelenő Call of Duty WWII kapható lesz PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra, de a tavaly megjelent Nintendo Switch tulajdonosai eddig csak ködös válaszokat kaptak, ha azt kérdezték, hogy várható-e a játék az ő platformjukra.

Azt persze eddig is sejteni lehetett, hogy az Activision nem adja ki a játékot a Nintendo legújabb konzoljára, de egy nemrégiben megtartott Reddit AMA során (Ask Me Anything – Kérdezz amit akarsz) során a fejlesztők kategorikus nemmel reagáltak a kérdésre.

A játékot fejlesztő Sledgehammer Games vezetője, Michael Condrey már korábban is utalt rá, hogy nem készül Switches verzió a programból, továbbá azt is elárulta, hogy a döntés a kiadónál született, utalván arra, hogy ha rajtuk múlna, akkor valószínűleg a nintendósok is játszhatnák a programot. Persze kérdéses, hogy a Switchben lévő hardverre miképp lehetne optimalizálni a játékot.

A Call of Duty WWII távolmaradása a Nintendo Switch-től persze azért sem akkora meglepetés, mert az Activision utoljára 2013-ban adott ki CoD-ot Nintendóra, a Ghost-ot az elég nagyot bukó Wii U-ra, a sorozat későbbi tagjai, az Advanced Warfare és az Infinity Warfare pedig egyaránt elkerülték a masinát.