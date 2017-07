Ennél profibb okostévéket most aligha talál

Napjainkban az OLED a legnépszerűbb technológia a televíziók piacán, és a vásárlókért folytatott versenyben a Panasonic sem akar lemaradni az olyan gyártók mögött, mint az LG vagy a Sony. A japán vállalat két vadonatúj szériával készült 2017-re, és a páratlan képminőséget ígérő, munkára is alkamas modellek végre megérkeztek Közép-Európába is.

A Panasonic Varsóban mutatta be a legújabb csúcsmodelljeit az újságíróknak, és a cég képviselői meglepő őszinteséggel beszéltek arról, hogy az elmúlt években hiába álltak elő díjnyertes készülékekkel (ZT60, CZ950, DX900), a tévék területén jócskán háttérbe szorultak a többi gyártóhoz képest.

Ezen igyekeznek változtatni a japán cég legújabb csúcsmodelljei, az idei CES-en debütált, jelenleg 65 colos méretben elérhető EZ1000 (ősszel érkezik a hatalmas 77-es változat), továbbá az 55 és 65 colos „kiszerelésben” kapható EZ950-ek.

Mindkét sorozat – manapság alapkövetelménynek számító – 4K felbontású és HDR-képes (HDR10 és Hybrid Log Gamma) OLED panelekkel érkezik, ám ez csak a felszín, hiszen a cég új tévéi olyan technológiát rejtenek, ami korábban csak több tízezer dollárba kerülő profi monitorokban volt elérhető.

MI TUD AZ OLED KÉPERNYŐ? Az OLED lényege, hogy az LCD-nél használt háttérvilágítás/folyadékkristályos megoldás helyett itt szerves fénykibocsájtó diódák „dolgoznak”, önmaguk állítják elő a fényt. Egy ilyen panelnél minden pixel külön vezérelhető (4K esetében ez 8 milliónál is többet jelent), és a trükk az, hogy teljesen ki is kapcsolhatók, így tökéletes fekete jöhet létre. Ennek a technológiának köszönhetően az OLED-tévék hihetetlenül éles és kontrasztos képet biztosítanak, élénk színekkel, elmosódás nélkül, ráadásul a betekintési szög is szélesebb, mint egy LCD-képernyő esetében.

EGY CPU MIND FELETT

Az EZ1000 és EZ950 modellek legfontosabb eleme a Panasonic fejlesztette Studio Colour HCX2 processzor, ami a 3D keresőtábláknák köszönhetően olyan, minden korábbinál nagyobb pontosságal jeleníti meg a színskálát és a feketéket, hogy a készülék nemcsak szórakozásra, de a filmiparban mindennapos munkákra is használható.A gyártó folyamatosan hangsúlyozza is, hogy az új modellek akár professzionális célra is tökéletesek.

És mindez nem csak marketingszöveg: a Varsóban megtekintett készülékek valóban hihetetlen színkavalkáddal, tökéletes feketével és éles kontraszttal kápráztattak el mindenkit.

A képminőség persze nemcsak a tévén, de a forráson is múlik (az alacsony felbontású tévéadással még egy ilyen technológia sem fog látványos csodát tenni), viszont az kétségtelen, hogy UHD lemezek és streamelt 4K-s tartalmak esetén is lenyűgöző képre számíthatunk ezen készülékek esetében.

A HDD-ről lejátszott videók tekintetében ugyanakkor egyelőre kicsit felemás a helyzet, hiszen az egyik kolléga saját USB-jéről betöltött magasabb bitrátájú tesztvideók némelyike képes volt megfektetni a készülék beépített lejátszóját: képet/hangot nem kaptunk, csak visszatérő homokórát.

Az új tévékben helyet kapott továbbá egy új HDR fényerő fokozó technológia, ami a HDR technológiával megbolondított képet optimalizálja erősen megvilágított helyiségben. A panel maximális fényessége 1000 nit, és a HCX2 chipsetnek hála a tévé még egy napfényes szobában is képes élvezhetően a képernyőre feszíteni a nehezen látható sötét jeleneteket és részleteket.

MI AZ A HDR? A HDR-t (High Dynamic Range) is támogató tévéknél a hagyományosnál nagyobb dinamikatartomány érhető el, sőt az átlagnál jobb részletesség is megjeleníthető. Egy hagyományos és egy HDR felvétel között a különbség az, hogy a HDR-es tartalomnál több részlet látszik a különösen sötét és a különösen világos részeken, így a kép egy normál felvételnél jóval színgazdagabbnak és természetesebbnek hat.

TÖKÉLETES FEKETE

A Panasonic abszolút csúcsmodellje az EZ1000, ami a „kistestvérrel” ellentétben az úgynevezett Absolute Black technológiával is fel van vértezve. A speciális szűrő lényege, hogy elnyeli a környezet fényét, és ennek hála képes csökkenteni vagy megszüntetni a tükröződést.

Ezt elősegítendő a képernyő teljesen sík, bár élnénk a gyanúperrel, a japánok kezdenek rájönni, hogy a nagyképernyős tévék esetében az ívelt panel pont ugyanolyan felesleges „funkció”, mint a pár éve még mindenki által erőltetett, mára viszont kihalóban lévő otthoni 3D lehetősége.

Dizájn tekintetében mindkét új sorozatot a letisztultság jellemzi, szemből a készülékekre öröm volt ránézni, viszont az LG ultravékony, és a Sony nemrégiben tesztelt döntött megoldásával szemben a Panasonic még mindig a hagyományos állványra és a panel hátára szerelt, a legfontosabb technikákat és a csatlakozókat rejtő vastagabb „boxra” esküszik.

Különlegesség persze itt is akad, hiszen az EZ1000-es modellek a Technics márka alá tartozó Dynamic Blade hangrendszerrel érkeznek. A tévé alján található képernyő széles „hangfal” egyrészt kifejezetten jól néz ki, másrészt a hanghatás tekintetében sem lehet rá panasz.

A 14 hangszóróval felszerelt Dynamic Blade remekül megbirkózik a magas- és középtartományokkal, a helyszínen tartott rövid bemutató alapján a mély sem okoz neki gondot, bár az vitathatatlan, hogy olyasmire azért koránt sem képes, mint egy rendesen kiépített Dolby Atmos hangrendszer.

Ezzel szemben az EZ950 „csak” egy 40 wattos hangszórót kapott, és valamivel olcsóbb is, mint az abszolút csúcskategóriát képviselő EZ1000, ami kétmilliót is meghaladó árral kerül a boltokba.

Az olcsó persze ebben az esetben meglehetősen relatív fogalom, hiszen a kiegészítők tekintetében valamivel szerényebb EZ950 is a tehetősebb rétegeket veszi célba: a 65 colos modell 1,7 millió Ft környékén érhető el, míg az 55-ös változatért 1,2 milliót kell kicsengetni.