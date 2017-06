Zsarolóvírus bénította meg Ukrajnát, de csak nevetnek rajta

A WannaCry után egy új változat, a ‘Petya’ névre keresztelt zsarolóvírus kényszeríti térdre Európát.

Először Ukrajna eddigi legnagyobb kibertámadás-sorozatát okozta, majd brit, spanyol, francia, dán, holland, orosz és indiai cégeket bénítva meg. Ez immár a második, világszintű zsarolóvírus-támadás.

Az ukrán belügyminiszter tanácsadójának közlése szerint Ukrajna eddigi legnagyobb kibertámadását éli át, a májusban pusztító WannaCry után most a Petya zsarolóvírus bénította meg

A csernobili atomerőműben is manuálisan ellenőrzik a sugárzás szintjét, mert a Windows-alapú szenzorok feladták a szolgálatot.

Ennek ellenére az ukránok nem búsulnak vagy pánikolnak, az ország hivatalos Twitter-oldalán az alábbi posztot osztották meg:

Some of our gov agencies, private firms were hit by a virus. No need to panic, we’re putting utmost efforts to tackle the issue 👌 pic.twitter.com/RsDnwZD5Oj

— Ukraine / Україна (@Ukraine) June 27, 2017