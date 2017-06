Pengeéles technológia

Tudósok kisebb hadára van szükség a borotválkozás titkainak megértéséhez – és újabb és újabb borostás férfiakra, akik szíves kipróbálják az új technológiákat.

A kora reggeli félálomban senki sem foglalkozik azzal, hogyan működik a borotvája. Többségünk felviszi a habot, megengedi a meleg vizet és a forró víz csobogása közben gondolataink valahol messze járnak: a borotválkozás és az elmélkedés másik dimenzióban zajlik.

A Gillette readingi Innovációs Központjában, ez természetesen nem jelent meglepetést. Dr. Kristina Vanoosthuyze, tudományos kommunikációért felelős igazgató szerint csapatuk minden nap a borotválkozás tudományán gondolkodik – így nekünk nem szükséges. Megfigyelőként hamar szembetűnik, hogy milyen komplex tudományról van szó és mennyi tudományág együttműködésére van szükség. A vörös téglás épület leginkább egy kisebb egyetemre emlékeztet: biológusok, bőrgyógyászok, mérnökök, termékdizájnerek, fizikusok és anyagszakértők dolgoznak azon, hogy a technológiák által lehetséges legkellemesebb borotválkozási élményt biztosítsák a fogyasztóknak.

A feladat teljesítése nagyobb kihívás, mint gondolnánk: a tipikus arcszőrzet olyan erős, mint a rézdrót, ezzel szemben az arcbőr lágy, zselés, mindemellett egyenetlen és gazdag idegvégződésekben. Ebből következik, hogy egy szuperéles penge nélkül nem elkerülhető a bőr irritációja a borotválkozás során. A Gillette legújabb pengéje élesebb, mint egy sebészkés, ráadásul a hegyétől számítva mindössze 25 nanométeres sugarú. A ma rendelkezésre álló anyagok használatával nagyjából ez a maximum, amit el lehet érni: ha ennél is vékonyabb lenne, akkor összeomlana a borotválkozás során fellépő erőktől.

Pontosan ezeket az erőket érezhetjük akkor is, amikor a borostás áll próbál ellenállni a penge erejének. Még a Gillette mérnökeinek is nagy kihívást jelent a bőrt és a szőrszálakat érő nyomás, ezért küldetésük ezeket pontosan mérni, illetve csökkenteni. Dr. Vanoosthuyze erről így nyilatkozik: „minden erőfeszítésünk erre irányul”. Hiszen minél több erő szükséges a penge mozgatásához, annál nehézkesebben végzi dolgát a borotva, így a borotválkozás során kellemetlen élményben lehet részünk.

„Nem gyártunk több borotvapengét – ha nem tudjuk egyre jobbá tenni azokat.” King C. Gillette

Ne érezd az erőt!



Többnyire a borotva archoz érintése generálja azt az extra nyomást, ami hozzájárul a borotválkozás során érzett irritációhoz. Az évek során a Gillette számtalan megoldást fejlesztett ki: ilyen például az összetett penge, amelynek lényege, hogy a terhelés elosztásával minden egyes pengére kisebb nyomás helyeződik. A vállalat ProShield névre keresztelt legújabb borotvájába 5, egymástól 1,05 mm távolságra lévő penge lett beillesztve. Mindegyik penge egy leheletnyivel közelebb van a bőrhöz, mint az eggyel előtte lévő, ami azt eredményezi, hogy a szőrszál ötször lesz levágva minden egyes végigsimítás után; ennek a megoldásnak az eredménye a borotválkozást követő sokkal simább bőr.



Azonban, ez precíz mérnöki munkát igényel: a pengéknek illeszkednie kell az arc szabálytalan kontúrjaihoz, ezért olyan tartókhoz kell hegeszteni őket, amelyek kis rugókkal vannak ellátva.

Az ehhez hasonló fejlesztések nem lennének megvalósíthatók nagy sebességű képalkotó kamerák nélkül, amelyek lehetővé teszik a Gillette kutatóinak sokszorosára nagyítva megfigyelni, hogy pontosan mi történik a pengével, amikor érintkezésbe lép a bőrrel és a szőrszálakkal. A kutatók így fontos adatokat tudnak gyűjteni például azzal kapcsolatban, hogy mekkora az összetett pengék közti optimális távolság, vagy a pengék és a bőr közötti ideális szög. Kevin Cowley tudományos munkatárs – akinek nagy szerepe van az egyedi képalkotó technikák alkalmazásának bevezetésében – szerint ez az eljárás igazi áttörésekhez vezetett.

Itt az idő, hogy ráközelíts

A kamera borotvára helyezésével arra is rájöttek, hogy a 2005-ben bevezetett első Fusion modell esetében a pengék közti optimális távolság nem tudott állandósulni a borotválkozás során. Mi volt a megoldás? Kifejlesztettek egy stabilizátort, mely a borotva közepén segíti az 5 penge közti optimális távolság fenntartását: ezt a fejlesztést a 2010-es Fusion ProGlide modellnél már alkalmazták is.

A súrlódás lehetséges csökkentésével kapcsolatban is felbecsülhetetlen értékűek voltak a felhasználók tapasztalatai, hiszen a súrlódás is fontos kiváltója a bőrirritációnak. A Gillette 1985 óta használ polietilén glükolokkal feltöltött nedvesítő/lubrikáló sávokat, amik közvetlenül a pengék mögött helyezkednek el. 2016-ban a ProShield esetében a vállalat egy újabb sávot illesztett be a pengék előtti felületre, válaszul arra a jelenségre, amelynek során a legtöbben „túlhúzzák” a borotvát, érintve azokat a részeket is, amiket már korábban szőrtelenítettek és mentesek a habtól is.

Noha 5 évig is eltarthat, mire a legújabb ötletek és elképzelések új, tesztelhető prototípusként rendelkezésre állnak, a Gillette ezt a folyamatot a lehető leghatékonyabban végzi, azáltal, hogy a fejlesztés minden lépése egy helyen valósul meg. Az alkotórészekről készült vázlatokat és kartonmodelleket virtuális formában, számítógépen jelenítik meg, végül pedig az elképzelés gyors 3D prototípus-nyomtató segítségével ölt fizikai formát. Itt dolgozik mérnökként Dom Piff, aki szerint mindent meg tudnak építeni akár pár óra alatt is, amit a dizájnerek megterveznek. Amint a 3D-s dizájnt elfogadták, a mérnökök a műhelyben (amelynek a különböző esztergapadjai, malmai, formázói és precíziós vágógépei a teljes földszintet elfoglalják) olyan tökéletesített verziókat készítenek, amiket már továbbíthatnak a fogyasztói tesztelői terembe.

A földszinten egy nagy üvegvitrinben található az első biztonsági borotvák gyűjteménye, valamint egy kép King C. Glilette-ről, akivel elindult a 20. század elejétől kibontakozó sikertörténet. A mai kutatók is az ő mottójával élnek: „Nem gyártunk több borotvapengét – ha nem tudjuk egyre jobbá tenni azokat.” A Gillette legújabb pengéje lehet a legjobb, ami a tudomány mai állása szerint megvalósítható – de mindig van új a nap alatt…

A borotva anatómiája

· Független hajlatreteszek segítenek a pengének a bőr körvonalaihoz való alkalmazkodásban

· Precíziós vágószerkezet

· a pengestablizátor segítségével fenntartható az optimális távolság a pengék között

· a hajlított gömb és az elülső támpont lehetővé teszi a borotva fejének 3 dimenziós mozgását, ezáltal követve az arc teljes geometriáját

· ergonomikus fogantyú

· a nedvesítő sávok kiengedik a lubrikáló polimereket a bőrre

· a Microcomb segít a szőrszálak sorba állításában, mielőtt levágná őket

· a Microfins úgy simítja a bőrt, ahogy a borotva mozog

· a lubrikáló rudak kibocsátják a lubrikáló polimereket a bőrre

A London közeli Gillette Innovációs Központ lenyűgöző technológiák és nagy szaktudás otthona, de ez mit sem érne, ha a vállalatnak nem lenne határozott víziója arról, hogy az emberek milyennek képzelik el az ideális borotválkozás élményét. Ezért minden reggel, hetente ötször 80 dús arcszőrzetű alanyt hív meg a Gillette a fogyasztói tesztelői részlegre, ahol a szakemberek detektívtükrön keresztül figyelik, ahogyan kipróbálják a legújabb termékeket és prototípusokat. Angele Richardson, a részleg vezetője észrevette, hogy nincs két ember, aki egyformán borotválkozna. Nagy változatosság figyelhető meg az időtartamban (30 másodperctől 17 percig), a simítások számában (30 és 700 között) és a borotvára helyezett nyomás mértékén (0,5 Newtontól 4 Newtonig).

Az emberek megfigyelésének köszönhetően könnyebb továbbfejleszteni a borotvák kialakítását.

Például az a megfigyelés, hogy az alanyok gyakorta elferdítik/félrehúzzák a szájukat (ez az úgynevezett „borotvagrimasz”), hogy a ravaszul rejtőzködő szőrszálakat is megragadják az áll környékén, vezetett a Gilette Flexball 2015-ös kifejlesztéshez. Ennél a borotvánál egy 3D-s tengely segítségével a pengék jobban követik az arc körvonalait. Az eredmény a bőrhöz közelebbi vágás még a nehezebben elérhető helyeken is.