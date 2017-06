A textilápolás titkos forradalma (X)

A ruhák tisztítása sokáig csak a foltok eltávolítását jelentette. Hála a kémiatudomány fejlődésének, mára már a ruhák újszerűségének megőrzését is értjük alatta.

Egy általános póló életútja bizonyára mindannyiunk számára ismerős: először még büszkén viseljük, és csak vonakodva mossuk ki, féltve tökéletes formáját. De amint a csillogás elmúlik, lefokozzuk őket otthoni viselésre, majd a vége minden történetnek ugyanaz: a gardrób mélyére kerülnek örök száműzetésbe.

A mosásnak mindebben kulcsszerepe van, mert ha nem a tisztítás legmegfelelőbb módját választjuk, akkor a színek kifakulnak, az anyag pedig megnyúlik. Joggal érezhetjük azt, hogy az amúgy tökéletesen megálmodott megjelenésünk ennél többet érdemel, így gyakran feltesszük magunkban a kérdést: miért van a mosásnak ilyen romboló hatása?

A válasz egyszerű: ennek nem feltétlenül kell így történnie. A ruhák újszerűségének megőrzéséhez szükséges technológia már rendelkezésre áll a Procter & Gamble-nél, a világ egyik vezető fogyasztói termékeket gyártó vállalatának mosószereiben és öblítőiben.

A brüsszeli központban 40 ország 600 tudósa és mérnöke fejleszti és teszteli a szövetkímélő termékek új generációját, amelyek képesek megváltoztatni az emberek ruhákkal és azok tisztításával kapcsolatos elképzeléseket.

A változás középpontjában az az egyedülálló kémiai fejlesztés áll, amely a P&G mosószereiben, mint például a fent látható Ariel PODS kapszulában is megtalálható. A mosószerek olyan felületaktív anyagokat tartalmaznak, amelyek egyik végükön vízzel, a másik végükön pedig zsírokkal lépnek reakcióba. A mosás során fellépő erőhatásoknak köszönhetően a zsíros szennyeződések a ruhákból fellazulnak és a víz molekulái közé kötve öblítéssel távoznak.

Ám vannak olyan zsíros ételmaradékok és természetes nedvek, amelyek ennél jóval makacsabbak. Ezért az elnyűhetetlennek tűnő foltok eltávolítása érdekében a mosószerek enzimeket és biomolekulákat is tartalmaz. Ezek fehérje- és zsírbontó enzimeket, amelyek megküzdenek a zsírokkal, és olajokkal, valamint amiláz, ami a szénhidrátok eltávolításáért felelős.

Bár a víz nélkülözhetetlen a hidratálás szempontjából, alkalmanként mégis hátráltatja a tisztítási folyamatot. A fémionokkal telített kemény víz semlegesíti a felületaktív anyagokat, ezért tartalmaznak a mosószerek többnyire vízlágyítót, kiszűrve a fémionokat a folyamatból. Végül, de nem utolsó sorban pedig speciális polimerek szűrik ki a koszt a mosás során, megakadályozva ezek visszaülepedését a ruhákra, így védve őket a kifakulástól, beszürküléstől.

Csodálatos kémia

A P&G mosószerei úgynevezett „vizualitás élénkítő” anyagokat is tartalmaznak, amelyek a szálak belsejébe hatolva varázsolják fényesebbé és fehérebbé a ruhákat. Dr. Neil Lant, a P&G Newcastle-i Innovációs Központ tudományos munkatársa elmondta, csapata számára a legnagyobb kihívása az jelenti, hogy olyan mosószert állítsanak elő, amely egyszerre távolítja el hatékonyan a foltokat és őrzi meg a ruhák tökéletes formáját és minőségét. Véleménye szerint: „a mosószer feladata nem csak a tisztítás, hanem a ruhadarabok frissességének minél hosszabb távú megőrzése”. A kutatócsoport keresi azokat az összetevőket, amelyek hatékonyabbá teszik a tisztítási folyamatot hűvösebb és gyorsabb fokozatú mosás esetében is. Sikeres munkájukat bizonyítja azt az amiláz, amely 15 fokon is hatékony. Ezt az eredetileg is létező, de mindeddig magasabb hőmérsékleten aktív enzimet a P&G a Novozymes elnevezésű, dán biotechnikai vállalattal karöltve alkotta meg.

A P&G munkáját azonban nem könnyíti meg a divat aktuális trendjeinek köszönhetően előtérbe kerülő mesterséges anyagok dömpingje. Az 1990-es években alacsony árának és tartósságának köszönhetően a poliészter lett a leginkább elterjedt ruházati alapanyag felváltva a pamut egyeduralmát. A legújabb trendek részeként a testhez simuló alkalmi ruhák és a sportos szabadidő ruhák megjelenésével az elasztán és a lycra is felhasználásra került a ruházati iparban.

„A legnagyobb probléma ezekkel az anyagokkal, hogy mágnesként vonzzák a szennyeződéseket és kellemetlen szagokat.” – mondta el Dr. Lant. Minden olajos és zsíros anyag illata beleívódik a műszálba, beleértve azt a 20 grammnyi zsíros faggyút is, amit naponta a legtöbb ember bőre kitermel. Az elasztánszálak szintén hajlamosak a vízkő általi károsodásra, ami az anyag rugalmasságának elvesztését eredményezi. Az Ariel professzionális folyékony formuláit azonban olyan kelátképző anyagokkal látták el, amelyek megvédik az anyagok a megnyúlás legfőbb okozójától, a kemény víz ásványai okozta károsodástól.

Küldetés teljesítve

A laborban előállított kémia csomagolása kulcsfontosságú. A P&G legújabb Ariel 3 az 1-ben Pod mosókapszulája mindössze 28 milliliter mosószert használ fel egy mosás alkalmával, ami az átlagos mennyiségnek pontosan a fele. Nyolc év kutatómunkája összesen 50 szabadalmat és 8 tonnányi mintamosást eredményezett.

A mosókapszulát polivinyl alkoholos bevonattal készítették, amely vízben oldódik. Elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy kibírja a szállítást, kellően stabilnak ahhoz, hogy hónapokig tárolható legyen, mindemellett gyorsan kell feloldódnia a mosógépben. „Mindezek eléréséhez alacsony víztartalmú mosószerre van szükség.”- mondta Annick Vandeputte, a P&G brüsszeli innovációs központjának tudósa. „Fontos,hogy a víz arányát 10% alatt tartsuk.” A mosókapszula 3 kamrába különíti el az összetevőket egészen a mosás megkezdéséig.

A termék piacvezető azon felhasználók körében, akik ruhájuk frissességét tartósan szeretnék megőrizni, illetve azoknál, akik kevesebb tapasztalattal rendelkeznek a mosás terén mint például a fiatal tanulók. Könnyebbséget jelent a kapszula használata az idősebbeknek, vagy a gyengénlátóknak, akiknek esetlegesen problémát okoz az adagolás kimérése.

A termék más előnyöket is rejt. A P&G egyik kiemelt célja a fenntarthatóság – a kompaktált kapszula nem csak kevesebb mosószert használ fel egy átlagos mosáshoz, de a hidegebb víz és a gyorsabb program a ruhák élettartamán is javít, nem mellesleg kevesebb energiafelhasználást igényel. Lant, Vandeputte és kollégái számára igazán fontos, hogy az új generációs mosószereknek köszönhetően már egyetlen mosás jobbá teszik világot. Hab a tortán, hogy pólóink újszerűségét is hosszan őrzik.

Hosszabb élettartam

Lenor öblítőivel a ruhák tapintása lágyabb, illata frissebb lesz. Ám, ahogy Dr. Renae Fossum, a P&G Cincinatti Fabric and Home Care Innovációs Központjának vezető tudósa állítja, az öblítőknek van még egy kulcsfontosságú szerepe: megvédi a ruhákat az öregedéstől.

A Lenor egy viszonylag egyszerű összetételű anyag. A molekula „feje” vízben, annak vége a zsírokban érzi jól magát. Az anyag alkotóelemei vízben oldódva gömbszerű buborékokat formálnak, a molekulák „fejével” kifelé. „Amikor ezek a buborékok a rostszálakkal érintkeznek, kipukkadnak és szétterjednek, hogy lubrikáló réteget alakítsanak ki”- mondja Fossum. Ennek több hozadéka is van: „Csökkenti a szálak közötti súrlódást így azok könnyebben visszarendeződnek eredeti pozíciójukba” – tette hozzá Fossum. Ez a folyamat segít megőrizni a ruhák eredeti formáját és gátolja a rostszálak (különös a pamut) bolyhosodását. Mindemellett a színek vibrálását is őrzi, hiszen a mosás során eltűnő árnyalatokért nem a festékanyagok elvesztése a felelős, hanem a sérült és rendellenes szálakról visszaverődő fény: ezért veszt az anyag ragyogásából és válik sokkal fakóbbá.

A Lenor célja, hogy a szálakat sorba rendezze és egyenletesen tartsa, így a fény egységesen verődik majd vissza, a színek pedig élénkebbek maradnak . És természetesen a ruhák újszerűsége is sokkal tovább tart.



1. kép: A rendezetlen szálak véletlenszerűen verik vissza a fényt, így a színek kifakulnak

2. kép: Simított, szabályozott szálak pótolják a fényt ezzel a színeket sokkal élénkebbé téve