Új kriptopénzek miatt kell két hónapot várni egy videokártyára

A hazai számítástechnikai üzletekben is megfigyelhető, hogy egyes videokártyák beszerezhetetlenek, vagy két-három hónapot kell várni arra, hogy megérkezzen a berendelt darab. De mi áll ennek hátterében? Magyarországon is egyre többen vásárolják fel százas tételekben a kártyákat kriptovaluta bányászatra. Így viszont a játékosoknak nem marad elég, vagy csak drágán jutnak hozzá.

Oroszországban hiánycikknek számítanak az AMD videokártyái, mivel egyre többen fognak bele kriptopénzek bányászatába, amiben kulcsfontosságú szerepük van a grafikus processzoroknak (GPU). Többen azzal kötik össze a jelenséget, hogy a bitcoin kriptovaluta értéke sosem látott magasságba szökött március elején, akkor fordult elő első alkalommal, hogy egy uncia aranynál is többért jegyeztek egyetlen bitcoint. (A cikk írásakor 755 798 forintot ért).

Pedig egy később megjelent, a bitcoinnál könnyebben hozzáférhető ethereum (éter) nevű kriptopénz a jelenség oka, erre álltak rá most a bányászok.

A bitcoin mellett az éter árfolyama is hatalmasat ugrott: míg egy-másfél éve 11-20 dollár közt ingadozott, mostanra már 360 dollár körül mozog, azaz több mint tízszeresére nőtt. Az éter értéke 95 000 forint körül mozog. A zcash pedig fél év alatt tízszereződött.

Hazai fórumokat böngészve is belebotlik az ember abba, hogy akár kétszázas tételben keresik a felhasználók az AMD és az Nvidia bizonyos modelljeit, a magyar piac is megérzi azt a globális trendet, hogy a bányászok (minerek) teljesen átrendezik a videokártya-piacot. Ennek következtében a játékosok hoppon maradnak.

A PC-X számítástechnikai webáruház és szaküzlet a 24.hu megkeresésére megerősítette ezt a tapasztalatot. A kriptovaluták árfolyamának ugrásszerű megemelkedésével a bányászok száma hirtelen megugrott, és egyre többen fektetnek be a digitális valuta bányászására alkalmas gépekbe. Az ethereum bányászására a nagyobb teljesítményű kártyákat keresik.

Elsőként a kedvezőbb áron elérhető AMD RX kártyákat szippantotta fel a piac (470/570/480/580), mára azonban lényegében az új RX kártyák is elérhetetlenek a hazai piacon – árulta el az üzlet. Főleg a 480 és az 580 a minerek kedvencei, ezek jobbak kriptovaluta bányászatban. Az AMD megfogyatkozásával sorban jöttek a drágább és bányászatra ugyan kevésbé hatékony, de még mindig jó Nvidia kártyák, ahol először az erősebb GTX1070 tűnt el a piacról, majd ennek fogyásával a GTX1060-ak jöttek a sorban.

Mivel a gyártósorok nem voltak felkészülve ilyen mértékű keresletre, ezért a bányászatra alkalmas kártyák már csak nyomokban érhetőek el a piacon, azok is lényegesen magasabb áron. Az alapból 200-250 dolláros kártyák már közel kétszeres áron, 300-400 dollár körül kaphatóak.

A PC-X elmondása szerint az RX kártyákat már rendelni sem lehet, és a korábban megrendelt GTX kártyák sem jutottak el a kereskedésekbe, ezek után már csak a szerényebb teljesítményű darabokon kívül a lényegesebben magasabb ársávban mozgó GTX1080 kártyák maradnak elérhetőek.

A bitcoin nem éri meg a magyaroknak

De mire számíthat az, aki a meggazdagodásokról szóló legendák hatására maga is úgy dönt, hogy belevágna a bányászatba?

Csizmadia Tamás, a bitcoinbázis.hu szakértője megkeresésünkre elmondta: a bitcoin “kibányászása” már lehetetlen egy otthoni gépen, és nem is éri meg, nemcsak költséges egy erre a célra összerakott eszköz összerakása, de a fogyasztása is költséges. Helyette az ethereum, a zcash pörög most.

Míg 2009-ben, a bitcoin megjelenése idején még elég volt egy otthoni gép, mára ez esélytelen. Később fedezték fel maguknak a “bányászok” (minerek) az erősebb, jó videokártyával felszerelt, játékra kialakított gamer laptopokat, majd már ez sem volt elég hatékony. Napjainkra már annyira nehézkes a bitcoin előállítása, hogy kifejezetten erre a célra összeállított célhardverrel éri csak meg nekivágni a dolognak, az úgynevezett ASIC chippel rendelkező gépeket használják erre. A lapka gyorsabb, mint egy videoprocesszor (GPU), viszonylag alacsony energiafelhasználás mellett a legerősebb-legjobb opciónak számít.

Az alternatív kriptopiacon viszont felbukkantak az Ethereum, a Zcash, és a Monero nevű alternatív pénzek (altcoin), amik még a videokártyák segítségével is kinyerhetők, és sokkal jobban megéri ezekhez fordulni, mint a nagyobb költségekkel járó (áramfogyasztás, célhardver) bitcoinhoz.

Ezek bányászásához nagyobb teljesítményű videokártyasorokat pakolnak a gépekbe, egy sor akár 5-6 kártyát is magába foglal. Ezért van az, hogy a bányászok nagy tételben vásárolják fel ezeket a hardvereket. Egy modern videokártyákkal felszerelt, kb. 700 ezer forintból összeállított gép nagyjából fél év alatt hozza vissza az árát éterből, de idővel a bányászat is nehezebbé válik, körülbelül ezután még fél évig lehet belőle jól profitálni – magyarázza Csizmadia Tamás.

Mi az az Ethereum? Az Ethereum működése és koncepciója nehezen befogadható. Lényege, hogy a bitcoin technológiáját továbbfejlesztve olyan virtuális felületet hoz létre, amelyen egymással üzletelni kívánó szereplők szerződéseket köthetnek. A szerződések aztán automatikusan végrehajtódnak, utólagos trükközésre, manipulációra nincs lehetőség. Az Ethereum pénzneme az ether (éter). Az Ethereum világszámítógépét a bányászok közössége működteti. A számítási kapacitás felajánlásáért cserébe pedig a bányászok étert kapnak, mégpedig kétféle úton. Egyrészt ők kapják az újonnan keletkező étereket. Másrészt az Ethereum felhasználói fizetnek némi étert a bányászoknak azért cserébe, hogy azok hajlandóak legyenek futtatni az okos szerződéseket. Azért van tehát értéke, mert aki az Ethereumban okos szerződést akar kötni, annak ehhez étert kell beszereznie. Vagyis a körforgásuk úgy zajlik le, hogy a bányászok eladják a felhasználóknak, akik aztán elköltik okos szerződéseik futtatására, és így visszakerülnek a bányászokhoz. A legnagyobb forgalmú piacokon az étert bitcoinért cserébe lehet megvásárolni.

Forrás: Szabó Dávid írása

A felbolydult videokártya piaccal kapcsolatban a megoldást abban látják a gyártók, hogy kifejezetten a bányászatra fejlesztett eszközöket hoznak forgalomba.

Két hete reppent fel a hír, hogy az AMD és a Nvidia olyan kártyát tervez piacra dobni, ami kifejezetten a bányászoknak készül. Hiszen a két gyártó elsődleges célközönsége a játékosok, akik a jelenlegi helyzetben nem tudnak érvényesülni. Az Nvidia a GeForce GTX 1060 speciális változatát szánja a bányászoknak, az AMD hardveréről még nem derültek ki részletek.