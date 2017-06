Ezt a facebookos újítást már jó ideje várjuk

Ne lepődjünk meg, ha hamarosan izgő-mozgó reakciógifek árasztják el a hírfolyamunkat, a Messenger dedikált GIF gombja bekerült a Facebook kommentszekciójába is.

30 éves lett az internetes kultúra egyik legkedveltebb formátuma, a gif, ezen alkalomból a cég még egyszerűbbé teszi a mozgóképek használatát, már kommentekbe is szúrhatunk gifeket. Igaz, erre eddig is volt lehetőség link bemásolásával, de mostantól egyenesen a kommentdobozban választhatunk egy dedikált gombon keresztül, ami az emojik, fotók és matricák mellett kapott helyet.

Ahogy a Messengerben, úgy a Facebookon is a cég partnerei, így a Giphy, a Tenor és a Disney könyvtárában kereshetünk és választhatunk mozgóképet, saját gif feltöltésére még nincs lehetőség. A könyvtárban nem megtalálható gifek továbbra is URL-eken keresztül szúrhatók be külső szolgáltatásokon keresztül.

Június 15-én egyben „GIF partit” rendez a közösségi oldal a formátum tiszteletére, és több statisztikát is közzétett arról, mennyire kedvelt annak használata. Tavaly a Messenger csevegőn keresztül több mint 13 milliárd gifet küldtek egymásnak a felhasználók, miután a cég elkezdte támogatni. Ez percenként átlagosan 25 ezer gifet jelent.

A Facebook két éve támogatja a gifeket a közösségi oldalon, de a felhasználóknak eddig a mozgókép URL-jét kellett bemásolniuk. A dedikált gomb ezt a műveletet egyszerűsíti le, ami főleg mobilon könnyíti meg a dolgunkat, hiszen nem kell másolni, beilleszteni.

A közösségi oldal és a gif kapcsolata eddig bonyolult volt: a szolgáltatás korai időszakában ugyan támogatták a gifeket, majd egy idő után megszüntették. A felhasználók mindenesetre megtalálták a kerülőutakat, olyan más szolgáltatásokon keresztül húzták be a mozgóképeket, mint például az Imgur, vagy az akkor már hatalmas népszerűségnek örvendő Giphy.

Ezért a cég úgy döntött 2015-ben, hogy támogatni kezdi a Giphy URL-jeit, és külön gombot kapnak a Messengerben.

(Kiemelt illusztráció: Zootropolis/ Walt Disney Pictures)