Felveszi az álhírek ellen a harcot a Vodafone

A Google és Facebook algoritmusainak segítségével létrehozott egy gyűjteményt a Vodafone. Ez azokat a biztonságos felületeket tartalmazza, amelyek nem támogatják és nem terjesztik a gyűlöletbeszédet és az álhíreket. A szolgáltató immár csak ezeken hirdet majd.

Szigorított globális szabályzatán a Vodafone, hirdetéseik ezentúl csak olyan felületeken jelennek meg, amelyek nem tartalmaznak és nem támogatják a gyűlöletbeszédet és a hamis híreket. Létrehoztak egy fehér listás gyűjteményt, azaz kijelöltek olyan platformokat (közösségi média, hírportálok, honlapok, applikációk és programok, nyomtatott lapok, csatornák), amelyek ezen irányelveket betartják.

Ide tartozik minden olyan felület, amelynek NEM elsődleges célja, hogy olyan tartalmakat terjesszen, mint:

a nőkkel vagy a sérülékeny kisebbségekkel szembeni szándékos megalázó bánásmód („gyűlöletbeszéd”); vagy

elsődleges hiteles forrás nélküli tényeken alapuló hírek („hamis híresztelés”).

Elsősorban a Google és Facebook okos algoritmusaival dolgoznak majd, listájukat pedig az ügynökségeik folyamatosan monitorozzák és frissítik. Így jutnak el dinamikusan egyéni weboldalakra és közösségi média csatornákra, miközben a felhasználók böngésznek. Akármerre is megy a felhasználó, a hirdetések követik.

Nekimentek az álhíreknek A Google és a Facebook is intézkedéseket vezetett be az álhírek terjedése ellen. A keresőóriás a találatok közt bevezette a tényellenőrzést, majd a kereső algoritmusát módosította. A hamis információkat terjesztő tartalmak hátrébb szorulnak a találati listán, a felhasználók pedig új eszközt kaptak, hogy jelenthessék a megkérdőjelezhető találatokat. A Facebook az amerikai elnökválasztás után 13 oldalas jelentésben ismertette, miként fog fellépni a közösségi oldalán terjedő propaganda és álhírgyártás ellen, hogyan védi meg a felhasználókat a manipulatív viselkedéstől. Ugyanakkor ez még nem 100%-ban nyújt megoldást a problémára.

“Nagyon nehéz lett volna fekete listás módszerrel dolgozni, azaz minden vitatható és kifejezetten negatív környezetet kizárni. Hiszen ez feltételezte volna, hogy az összes internetes oldalt ismerik a hirdetők, ez pedig nyilván lehetetlen” – mondta el a 24.hu-nak Baráth Péter, a Vodafone Magyarország márkaigazgatója.

Ez jelentős vállalás, elég komoly anyagi kockázattal is jár. Hiszen ez egy szigorúbb eljárás, az aktív fizetett kampányaink hatékonyságát rontja – európai átlagban 30-60 százalékkal kevesebb felületen tudunk majd megjelenni. Magyarország viszont nem tartozik a nagyon fertőzött piacok közé.

Szemléltetésképp a The Guardian adatai szerint a Vodafone a 750 millió fontos globális, éves reklámkeretéből 400 millió fontot költ digitális hirdetésekre. Ez átszámítva kicsit több mint 141 milliárd forint.

Nem megfelelően szóltak a nőkről

A szakember szerint ez egy proaktív védelem, olyan mint amikor az ember napozás előtt bekeni magát naptejjel, ugyan lehet, hogy nem is lesz olyan szép barna a bőre ugyanannyi idő alatt, de nem is fog leégni, nem lesz baja.

Az automatizáltság ugyanis azzal is járhatott, hogy bevételt termeltek olyan felületeknek, amelyek támogatják a gyűlöletbeszédet vagy az álhíreket. Most éppen ezt szeretnék némi “naptejjel” elkerülni: hirdetni vagy még véletlenül is finanszírozási forrást biztosítani az értékeikkel és meggyőződéseikkel ellentétes oldalakon.

Baráth Péter példaképp hozta fel, két olyan eset is előfordult, amikor egy adott portál a nőkről nem megfelelő minőségben és nem megfelelő témával értekezett. “A nők egyenjogúságáért, illetve a hátrányos megkülönböztetésük ellen sokat tesz a Vodafone. Éppen ezért ezen oldalakat többet nem látogatjuk meg hirdetéseinkkel.”

A tisztelet és bizalom elvét ássák alá

A gyűlöletbeszéd és a hamis híresztelés aláássák a tisztelet és bizalom elvét, melyek közösségeket tartanak össze. A Vodafone elkötelezte magát a sokszínűség és az inkluzivitás mellett. Nagyra értékeljük a demokratikus folyamatok és intézmények integritását, amelyek gyakran célpontjai a hamis hírek terjesztőinek. Nem hagyjuk, hogy márkánkat ilyen sértő és káros tartalmakkal azonosítsák.

– mondta Vittorio Colao, a Vodafone Csoport vezérigazgatója.