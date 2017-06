Olyan lett az új iPad, mint egy Mac

Sok újdonságot nem hoz az ősszel érkező iOS 11, viszont annál érdekesebben működik majd az új iPad Prón: majd' hogy nem asztali gépet csináltak belőle.

Az Apple idei WWDC fejlesztői konferenciáján menetrendszerűen érkezett az új mobilszoftver. Az iOS 11 végleges változatát most bemutatták, de csak őszre kerül a telefonokra a végleges verzió.

Nagy dolgokra azonban ne számítsunk: leginkább kisebb ráncfelvarrásokat kapunk.

Az Apple-vezér Tim Cook a számokkal csapott bele a lecsóbe, és elárulta, hogy az iPhone felhasználók 86 százaléka tért már át az iOS 10-re. Természetesen nem maradt el az Androiddal való összehasonlítás: a Google rendszerének fragmentációja miatt érthető módon az androidosok mindössze 7 százalékának van fenn a legfrissebbnek szoftver.

Az újdonságok sorát azzal nyitották, hogy az iMessages üzeneteknél könnyebben találjuk meg a matricákat (igen), és az iCloudon keresztül automatikussá válik az eszközeink közti szinkronizáció. Azaz ha törlünk egy üzenetet a telefonon, akkor az a Macen is törlődik.

Az Apple Pay fizetési rendszer személyek közt is működik majd, barátoknak is küldhetünk a csevegőappban pénzt. Az iOS 11-gyel az Apple bevezeti az Apple Pay Cash Cardot, ahol a felhasználók tárolhatják a beérkezett összegeket, majd onnan továbbíthatják a bankszámlájukra – természetesen azon országokban, ahol működik, Magyarországon ugye egyelőre nem.

Siri, az asszisztens

Sirit immár 375 millió felhasználó használja aktívan 21 nyelven, 36 országban.

A virtuális asszisztens most “új hangszálakat kap”, beszéde természetesebbé válik a gépi tanulásnak köszönhetően. Ezt a színpadon úgy demózták, hogy háromféle hanglejtéssel mondta el, milyen szép napos az idő. A gépi tanulásos fejlesztések sora nem merül ki ennyiben szerencsére, Siri immár fordítani is képes egyik nyelvről a másikra: elég megkérdezni tőle angolul, hogy mondják kínaiul azt, hogy “hol találom a legjobb éttermet”, és rögtön fel is olvassa nekünk.

Első körben még csak angol, kínai, spanyol, olasz, német, francia nyelvek közt működik.

A fontosabb beállításokat tartalmazó, az alulról felfelé suhintással előhívható Control Center új külsőt kap, színes widgetek formájában látjuk a különböző funkciókat egy helyen. Ha egy boxra hosszan nyomunk rá, akkor az feljön teljes kijelzőre, így könnyedén érünk el még több kapcsolati beállítást, vagy pl. a zenelejátszót is egyszerűbb lesz onnan irányítani.

Az Apple többször is hangsúlyozta a végpontig terjedő titkosítást, ahog vezetés közen is figyelnek a biztonságra. Az iOS 11-be bekerül bekerül egy vezetés közbeni ne zavarj mód, ami megment minket attól a veszélyes kényszertől, hogy a felugró értesítésekre kapjuk tekintetünket az út helyett. Az autóban a Bluetooth által vagy a wifis Doppler-effektusnak hála érzékeli, hogy vezetünk, s rögtön felajánlja ezt a lehetőséget.

Ezt követően teljesen elfeketedik a kijelző. Ha valaki üzenetet küld, akkor kap egy automatikus válasz üzenetet, miszerint vezetünk, üzenetét csak akkor látjuk, ha megérkeztünk. Felajánlja ugyanakkor, hogy ha fontos, akkor a sürgős (urgent) jelzővel küldjük el újra, ekkor jelez a telefon.

Új App Store dizájn

Az App Store alkalmazásbolt külseje is megváltozik, színes kártyákon látjuk majd az appokat, amiket görgetéssel lehet lejjebb húzni. A bemutatón nem maradhattak el természetesen a számok: a boltot hetente 500 millióan látogatják, a fejlesztőknek immár 70 milliárd dollárt fizettek appjaik után. A letöltések száma meghaladja a 180 milliárdot.

A kártyás megjelenítésen kívül a legszembetűnőbb változás, hogy külön fülre kerülnek a napi ajánlatok, az appok, és a játékok. (Sokak szíve dobbant meg a Monument Valley 2-őt látva).

Hogy a játékprogramok nagyobb hangsúlyt kapnak, nem véletlen: az App Store-ból származó bevételek legnagyobb része a játékokból származik.

A fejlesztők ráadásul már listázhatják az adott programhoz tartozó, játékon belül megvásárolható tárgyakat a leírásban, így nem kell belépni magába a programba, hogy azt megvegyük.

Az alkalmazások leírásaiba lehet videókat nézegetni, illetve a felhasználók több egyedi tartalmat is kapnak: olvashatnak leírásokat, trükköket, például hogyan kell a VSCO-ban képet vagy gifet szerkeszteni. Így az oktatóvideóknak hála rögtön el is sajátíthatjuk az adott app kezelését.

10,5 hüvelykes iPad

A WWDC végéhez közeledve lehullt a lepel két új iPad Próról is. Ahogy az elmúlt hetekben is pletykálták, az új modell egy 10,5 hüvelykes darab. Bár méretében akkora maradt, mint a 9,7-es, nagyobb kijelző fért rá a vékony kávák miatt. Ahogy az okostelefonoknál láthattuk idén, most itt is a vékony keret újítja meg a külsőt.

Belül erősebb hardver bújik meg, a cég elmondása szerint a hatmagos A10X-es processzor 30 százalékkal gyorsabb processzor teljesítmény és 40 százalékkal jobb grafikát ígér elődjéhez képest. Ez gyorsabban és folyékonyabban futó appokat, játékokat jelent.

Az Apple kiemelte a ProMotion fejlesztést is, ami akár 120 Hz-s képfrissítést tesz lehetővé, de az érték mindig dinamikusan igazodik a használt appokhoz, ezáltal kíméli az üzemidőt. Ha például csak egy állóképet nézünk, visszaveszi azt 24 Hz-re.

Az üzemidő marad 10 órás. Az iPad emellett megkapja az iPhone kameráját is, 12 megapixeles érzékelő kerül a hátlapra.

A 12,9 hüvelykes iPad Ro és a 10,5 hüvelykes Pro is 64 gigabájt beépített tárhellyel érkezik, utóbbi 649 dolláros áron, átszámítva 178 ezer forintot takar, így Magyarországon akár 225 ezer forint is lehet az új táblagép ára. Jövő héten már boltokba kerül, majd őszel lesz ingyenesen frissíthető iOS 11-re.

Az új Files app

Mikor már azt hittük, hogy ennyit az iPadekről, Tim Cook csapata ismét visszaugrott az iOS 11-re, amin keresztül iPaden a Files nevű alkalmazást is megkapjuk.

Az iOS 11 frissítésével a tabletek igazi Maccé válnak: lesz egy Files nevű dokumentumkezelő, ami külsejét és a jelöléseket tekintve igencsak a Finderra hajaz, a kijelző alján ott lesz a jól ismert Dock, amire kitehetjük kedvenc appjainkat, s hosszú nyomással megnézhetjük a legutóbb használt doksikat, míg az egészet drag and drop, azaz fogd és húzd megoldással tudjuk mozgatni.

Bemutatták, amint a dokumentumok közül egy kézzel kiemeltek egy fotót, a másik kézzel odahúztak rá még egyet, így a jobb kézben már két fotó várta hova kerül, ezt követően bal kézzel egy mozdulattal appot váltottak (multitasking), s az email appba érve elengedték a két fotót, s azok rögtön megjelentek a csatolmányok között.

A Dockon lévő appokat is könnnyen tudjuk megfogni, arrébb tenni, sorrendbe rakni, újakat odahúzni, vagy kirakni. Ahogy lehetőség lesz tetszőleges arányú, osztott képernyőn dolgozni. Így az appokból olyan méretet szabhatunk a kijelzőre, ami nekünk tetszik.

AZ iOS 11 később iPad Air, iPad mini 2, ötödik generációs iPad, iPhone 5s és ezeknél későbbi készülékeken is futni fog.