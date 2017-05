Végre egy kütyü, amit nem kell rejtegetnie

A különböző műszaki cikkek állandó tagjaivá váltak a modern nappaliknak, viszont nem minden gyártó figyel arra, hogy olyan eszközöket készítsen, amit a kibontást követően nem akarunk rögtön a legsötétebb sarokba száműzni. Az ASUS viszont szakítani akar ezzel a trenddel, és egy olyan hétköznapi eszközt ruháztak fel kifejezetten elegáns külsővel, ami manapság a legtöbb otthonban megtalálható.

A wifi routerek manapság részei minden modern háztartásnak, ám a gyártók nem sok energiát fektetnek abba, hogy ne egy szimpla fehér dobozt kelljen elhelyeznünk a nappaliban (vagy a lakás bármelyik részében). Ezzel a hagyománnyal szakít most az ASUS, hiszen a Computexen debütált wifi routerük olyan – kifejezetten – pofás külsőt kapott, hogy ezt már biztos nem akarnánk a tévé vagy a szekrény mögé rejteni.

A letisztult vonalakkal rendelkező fehér doboz közepén (a nevéhez méltóan) egy kék lyuk kapott helyet, és elsőre biztos nem mondanánk meg, hogy egy olyan AC2600-as kétsávos wifi routerrel van dolgunk, ami képes kiszolgálni egy átlagos család egyre növekvő (telefon, PC, tévé, laptop, tablet stb.) igényeit.

A lyuk ráadásul nemcsak dizájnelem, hiszen a mérnökök a karika tetejébe építették az antennákat, kellő távolságra a talpazathoz közel található alaplaptól. Az eszköz támogatja az Android IFTTT automatizációs alkalmazását, sőt akár az Alexával is összeköthetjük.

A biztonságról a TrendMicro-féle AiProtection gondoskodik, és a készülék mellé jár egy okostelefonos applikáció is. Utóbbiról vezérelhetjük a routert, illetve monitorozhatjuk az adatforgalmat, használati limitet állíthatunk be, sőt akár még azt is szabályozhatjuk, hogy milyen appok érjék el az internetet.

A készülék ára valahol 180 dollár (megközelítőleg 50 000 Ft ÁFA nélkül) magasságában várható, viszont a gyártó arról még nem közölt semmilyen konkrét információt, hogy mikorra várható a megjelenés.