Vitát robbantott a Bill Gates támogatta szupervécé

Vízöblítés és külső energiafelhasználás nélkül működne a jövő vécéje. Nem először kételkednek a Microsoft-alapító támogatta, ambíciózus elképzelésekben.

Nagyjából fél éve mutatták be, hogyan is működne a jövő vécéje, melyet Bill Gates és feleségének alapítványán keresztül a Cranfield egyetem fejleszt. A Reddit fórumozói mégis most felkapták és szétszedték a koncepciót.

Node miről is van szó? Nagyjából hat éve, hogy a Microsoft irányításától háttérbe vonult, elsősorban jótékonykodással foglalkozó alapító kijelentette: ideje szakítani a hagyományos toaletekkel. Ugyanis a Föld népességének mintegy negyven százaléka, azaz körülbelül 2,5 milliárd ember számára nem érhető el vízöblítéses vécé.

A bolygó vízforrásai korlátozottak, a szennyvíz-csatorna sok helyütt nincs kiépítve, így nem lehet mindenhol angolvécét telepíteni – egy higiénikus megoldás hiányában pedig nem lehet gátat szabni a fertőző betegségeknek.

Sok évvel és dollármillióval később a nanomembrán toalett még mindig fejlesztés alatt áll, tavaly novemberben mindössze az elképzelést mutatták be az egyetem akadémikusai, a prototípust pedig Indiában demózták.

A high-tech vécé vízöblítés és külső energiafelhasználás nélkül működik. A vízeletet különválasztja a széklettől: előbbit takarításra és locsolásra alkalmas vízzé, utóbbit pedig hamuvá és energiává alakítja. Ezzel a módszerrel lehetne áram nélkül is meghajtani a vécét, sőt a megmaradt feles energiát akát mobilok és kisebb kütyük töltésére is tudnák használni.

A tartályt hetente kellene űríteni, a membránokat pedig 3 havonta cserélni – ennek költsége naponta 5 dollárcent felhasználónként, azaz körülbelül 13,5 dollár 3 havonta. Kérdés, hogy Afrika és Ázsia elmaradott térségeiben hogyan oldják majd meg a szervízelés finanszírozását.

Egyetlen vécé egy háztartást tudna kiszolgálni, azaz legfeljebb tíz személyt. A kritikákkal ellentétben a felhasználóknak vízöblítés nélkül sem kell a melléktermék keltette szaggal és látvánnyal küzdeniük, ennek terjedését gátolja a rendszer. Legalábbis a mérnökök ezt ígérik.

Kiitta a vécét

Szintén az alapítvány által támogatott projekt a Janicki Omniprocessor által kidolgozott folyamat, melynek során a szennyvízből fennmaradt üledéket ivóvízzé, elektromos árammá és megtisztított salakká alakítják. (Ezzel egy másik problémát is lehetne mérsékelni: több mint 2,5 milliárd ember nem jut tiszta ívóvízhez.) Gyakorlatilag az olcsón beszerezhető emberi ürülékből lesz áram és víz – ez egy ambiciózus, de sokakban bizalmatlanságot ébresztő terv.

Hogy bizonyítsa nincs miért aggódni, a módszer működik és biztonságos, Bill Gates maga ivott meg egy olyan pohár vizet, ami előtte 5 perccel még ürülék volt.