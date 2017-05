Ezt a játékot imádni fogja, ha vonzódik a hipszterszakállhoz

Ha közel áll szívünkhöz a dús férfi szőrzet, és mindig is csodáltuk a régi vágású borbélyok munkáját, egy szimulátorprogramban most próbára tehetjük kézügyességünket. A Barber Shop Simulatorban bárkiből hipsztert vagy kamionost faraghatunk, és meglepő mód mindez nagyon élvezetes.

Ismerjük a mondást: mindenre van app. Lassan az is igaz kijelentéssé válik, hogy mindenre van egy szimulátor. A játékfejlesztők sorra ontják magukból a meghökkentő témájú szimulátorprogramokat, az elmúlt években többek közt megadták nekünk a Farming Simulator, a Goat Simulator, az Ant Simulator, Bear Simulator programokat, az I’m Breadet, amiben egy toast kenyér kalandjait élhetjük át. Ezen programok jelentős része azoktól a független fejlesztőktől származik, akiknek nincsen megkötve a kezük egy-egy kiadó által, és bármilyen őrült ötletet megvalósíthatnak.

Ilyen játék a Barbershop Simulator is, amiben a negyvenes évek miliőjében kell borbélyként helytállnunk. Feladatunk a betévedő urak szőrzetének ritkítása korabeli eszközökkel, próbára téve kézügyességünket. A feladatok folyamatosan nehezednek: a válogatós vendégek egyre bonyolultabb fazonokat kérnek tőlünk (köztük meglehetősen bizarr formákat is, de hát az első a vendég).

Persze a stílusos kialakítás mellett arra is koncentrálnunk kell, hogy ne csússzon meg a kezünk (jelen esetben kurzorunk), elég egy rossz mozdulat, és kiserken a vendég vére. Virtuális pénztárcánkba akkor folyik be a legtöbb pénz, ha a pontosság mellett tempósan is dolgozunk. A bevételből vehetünk magunknak további fejlesztéseket, például kisebb pengéket a precízebb munkához, vagy köpenyeket.

Természetesen mindehhez nosztalgikus korabeli hangulatú zene is társul, így már csak arra kell figyelnünk, nehogy túlságosan belefeledkezzünk a ritkításba.





A programot innen tölthetjük le PC-re, a fodrászszakkör megkezdéséhez egyszerűen csak el kell indítani a tbs.exe alkalmazást.

A borbélyszimulátor nem várt érdeklődést váltott ki a játékosokból, sorra töltik fel a játékmenet-videókat a YouTube-ra leglátványosabb kopasztásaikról. Az egyszerű ötleten alapuló programot a diákokból alakult Shavetastic csapata készítette, akik maguk is bevallották: sosem volt részük ekkora figyelemben, és elképesztő hálásnak érzik magukat, hogy rengeteg játékos ragadott eddig virtuális beretvát.