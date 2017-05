A Google gépagya legyőzte az embert

Miután a Google által felvásárolt Deepmind AlphaGo nevű mesterséges intelligenciája tavaly legyőzte a legendás dél-koreai Li-Szedol nevű góbajnokot, most a világ legjobb gójátékosával vívott háromfordulós mérkőzéssorozatot. AlphaGo az első két játékot szoros küzdelem során, de megnyerte a 19 éves kínai Ko Csie ellen.

A Google mélytanulással foglalkozó részlegének igazgatója, Demis Hassabis szerint Ko első 50 lépése tökéletes volt, és az első száz lépésig nagyon szoros volt a küzdelem, végül a gépagy mindössze fél ponttal győzte le az embert.

– írta Twitteren a szakember.

Ke is elismerően beszélt mesterséges ellenfeléről, miután hajszálnyival, de elvesztette az első meccset. Ő az „istenszerű” jelzővel illette AlphaGo legfrissebb verzióját, akit Master névre kereszteltek a fejlesztők.

„A mai játék másabb volt, mint az első. AlphaGo olyan lépéseket választott, amelyek szembementek azon elképzeléseimmel, miként lehet a legnagyobb eséllyel győzni. A játék félidejében abban a hitben voltam, hogy nagyon közel járok a győzelemhez, de AlphaGo nem így gondolta. Kicsit szomorú vagyok, és bánom is, mert úgy hittem, nagyon jól játszom.” – mesélte Ke a második vereség után.

#AlphaGo wins game 2. What an amazing and complex game! Ke Jie pushed AlphaGo right to the limit.

