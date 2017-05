Új hangszereket hoz létre a Google gépagya

A Google művészeti projektek felé nyitott, mélytanulásos rendszere hangszerekkel foglalkozik: ezeket hallgatja, elemzi és újakat is készít, ha éppen ezt kérjük tőle.

Egy éve számoltunk be a Google Magentáról, arról a fejlesztőcsoportról, akik a mesterségesintelligencia-kutatás és a művészetek közti kapcsolatot próbálják meg áthidalni.

Míg tavalyi bemutatóik a generatív zenével, illetve a zenegyártással voltak kapcsolatosak, a mostani NSynth (Neural Synthesizer) névre keresztelt ötletük újfajta hangszerek és hangok előállításával foglalkozik.

Az NSynth tanulórendszerei ezernyi különféle hangszer hangját hallgatták végig, ezeket elemezve számszerűsítették a tradicionális hangszerek hangzását, azoknak jellegét és ezekből hoztak létre minden egyes hangszernek egy olyan ún. vektort, amely annak megszólalását tartalmazza.

Az NSynth képes megszólaltatni egy zongorát, egy csemballót, vagy egy furulyát, de ezek hangzását is képes ötvözni. Például úgy, hogy létrehoz egy olyan hangot, ami 30%-ban zongora, 70%-ban pedig szaxofon. Érdemes hozzátenni, hogy ezt nem meglévő hangmintákból teszi össze, hanem a hangok matematikai-fizikai jellegéből generálja újra.

Jelenleg a fejlesztők – Jesse Engel és Cinjon Resnick – egy olyan bővítésen dolgoznak, amely négy különböző hangszer eltérő elegyű kombinációjából hoz létre egy új hangot. (Ez amúgy a hangszintézisben utazók számára nem túlságosan újszerű, presetek közti morfolást, illetve különböző hangok layerezését elég régóta műveli a szakma – az igazi újdonság nyilván abban van, hogy mindezt egy gépitanuló-rendszer alapozta meg.)

A fenti playlistben még több hangzást is meghallgathatunk abból, amit az NSynth készített. Itt érdemes megjegyezni, hogy kísérleti fázisban lévő projektről van szó, ez már csak a hangminőségen és a hangok jellegén is érződik. Ennél jóval érdekesebb az elméleti alap, amit teljes hosszúságában a Magenta projekt blogposztjában is elolvashatunk.