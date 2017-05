Észak-koreai hackereket sejtenek a kiberkáosz mögött

Még mindig rejtély övezi a pénteken indult gigászi kibertámadás-sorozat felelőseinek kilétét, eleinte az oroszokat vádolták a támadáshullámmal. Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn leszögezte, hogy a támadások mögött nem Oroszország áll, és a helyzet szerinte is aggodalomra ad okot. Számos orosz intézmény is nagy károkat szenvedett el.

Két nagy kiberbiztonsági cég, a Kaspersky és a Symantec is talált arra utaló jeleket a napokban, hogy a WannaCry egy korábbi verziója sok hasonlóságot mutat egy olyan kóddal, amit 2015-ben használt az Észak-Koreához köthető Lazarus Group nevű állami hekkercsoport. Ők feleltek korábban a Sony Picturest ért támadásért, és a bangladeshi bank számos ügyfelét is kifosztották.

A kód ugyan azóta változott, de a biztonsági szakemberek szerint felmerül annak lehetősége, hogy a zsarolóvírusos támadásokban Észak-Korea szerepet játszott.

A WannaCry korai verziójában talált gyanús részletre először a Google kutatója, Neel Mehta figyelt fel hétfőn. A többi szakember vizsgálata is megerősítette azt a sejtést, hogy egy olyan egyedi funkciót tartalmaz, ami az észak-koreaiak által használt Contopee nevű hátsóajtóban is szerepel.

Similitude between #WannaCry and Contopee from Lazarus Group ! thx @neelmehta – Is DPRK behind #WannaCry ? pic.twitter.com/uJ7TVeATC5

