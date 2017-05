Korlátlan mobilnetet ad ügyfeleinek a Telenor

Új mobilcsomagot jelentett be a Telenor Magyarország, amivel nem kell számolni az elhasznált gigabájtokat, hiszen a mobilnet korlátlan. Ez azoknak lesz jó, akiknek a hívás kevésbé számít, a net azonban annál fontosabb.

A Telenor Magyarország Törökbálinton jelentette be a Telenor Hello Data új mobilcsomagot, melynél eltörölték a határokat, korlátlan mobilinternet jár hozzá. A tarifa azoknak lesz igazán jó, akiknek kevésbé számít már a hanghívás, de annál fontosabb, hogy tudjanak mindig mindenhol netezni.

Az egészen újszerű megközelítést megfejelték azzal, hogy az eddigi hűségidő keretet is eltörölték, azaz nem szükséges 1 vagy 2 éves szerződést aláírni ezért a mobilszolgáltatónál. Így aki attól fél, hogy időközben a jelenlegi szolgáltatója is hasonló csomagot mutat be, akkor nem lesz röghöz kötve.

