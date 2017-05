Egy hetünk maradt visszaszerezni az adatainkat

– írta blogbejegyzésében @MalwareTech, avagy a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ szakértője, akit a sajtó és a közvélemény csak úgy emleget, mint a véletlen hőssé vált megmentő.

Neki köszönhető ugyanis, hogy szombat reggelre felére csökkent a zsarolóvírus terjedésének mértéke, majd 24 órával a világszintű támadáshullám után csend állt be: egyelőre leállt a terjedés.

Finding the kill switch to stop the spread of ransomware https://t.co/ehBLayurqZ pic.twitter.com/ZwE83HREiX

— NCSC UK (@ncsc) May 13, 2017