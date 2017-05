Budapesten fejleszti a Nokia a jövő gondolkodó hálózatát

Május 9-én hivatalosan is felavatták a budapesti Corvin-negyedben, a Bókay utcában megépült Nokia Skyparkot, ami Magyarország egyik legnagyobb informatikai és telekommunikációs kutatás-fejlesztési központja lesz. A budapesti Nokiánál már több mint 2000-en dolgoznak, sokan közülük világszínvonalú technológiai fejlesztéseken.

Persze, köszi a 3310-est, de akkor is ez a kilencvenes évek legkirályabb dolga

“A Nokia Skypark irodaépület átadásával új minőségi fejezet nyílik a magyar informatikai és távközlési iparágban, a 25 ezer négyzetméteres épület a legújabb és egyik legmodernebb iroda és kutatás-fejlesztési helyszín a szektorban – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Nokia Solutions and Network Kft. új épületének átadásán kedden.

A projektet fejlesztő Futureal csoport közlése szerint több mint 20 milliárd forint beruházás értéke.

A Nokia 1997 óta van jelen Magyarországon, ahol a két évtized alatt számos területen, köztük a kutatás-fejlesztésben is jelentős pozíciót vívott ki magának a globális piacon. Itt fejlesztették ki például a világ legtöbbet használt magyar termékét, egy úgynevezett mobil kapcsolószervert (Mobile Switching Server), ami mobilozáskor több mint 1,4 milliárd embert köt össze egymással. Ez a fejlesztés fontos mérföldkő volt a most is zajló negyedik ipari forradalom szempontjából – olvasható a cég közleményében.

A magyar szakemberek több olyan terméket is kidolgoztak az utóbbi időben, amelyek hozzájárultak a távközlési iparban történő paradigmaváltáshoz. Ilyen például a Telco Cloud felhőalapú távközlési rendszer, ami segítségével a mobilszolgáltatók egyszerűen, rugalmasan és költséghatékonyan orvosolhatják a megnövekedett igénybevétellel járó problémákat.

Az 5G-kutatások egyik központja Magyarország: hazai szakemberek dolgoznak az ehhez szükséges eszközök és hálózat fejlesztésén, hogy már 2020-ra élvezhessük az előnyeit. A több mint 10 Gbps hálózati sebesség extrém alacsony késleltetéssel való kombinálása az új és tömeges szélessávú alkalmazások fő hajtóereje lesz.

A Nokia egy olyan intelligens rendszer létrehozásán dolgozik a hálózatok, adatok, technológiák és eszközök zökkenőmentes összekötésével, amely az életünket nemcsak könnyebbé, élvezetesebbé, de fenntarthatóvá és biztonságossá is teszi.

A Nokia víziója egy idegrendszerként viselkedő, gondolkodó hálózat, egyfajta virtuális hatodik érzék, amely úgy szolgál ki minket, hogy közben észre sem vesszük. Megtanulja és felismeri a szokásainkat, igényeinket, folyamatosan reagál, így nyújtva hipergyors és minőségi telekommunikációs élményt.

Ha például videót streamelünk a telefonunkon, a rendszer észleli, és ehhez igazítja a sávszélességet, vagy ha tudja, hogy az adott időszakban szoktunk ébredezni, télen automatikusan magasabbra állítja a fűtésünket.

„A Nokia Skypark megnyitása is bizonyítja, hogy vállalatunk hosszú távon számít Magyarországra, a magyar emberek tehetségére és szakértelmére. Kollégáink itt fejlesztik például azt a vasúti mobil távközlési hálózatot is, amelyet a Nokia az egész világban hasznosít” – mondta Zagyva Béla, a Nokia Networks Magyarország ügyvezető igazgatója az ünnepélyes megnyitón.

(Forrás: MTI, Person Communications)