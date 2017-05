Phoenix Point: amikor az evolúció visszaköszön

Még a legharcedzettebb veteránok szemébe is könnyet csal Julian Gollop új játéka, a Phoenix Point. Emberek küzdenek benne mutánsok ellen – és ez benne a legmegnyugtatóbb dolog.

Új stratégiai játékjának trailerével jelentkezett Julian Gollop, az X-COM-széria fejlesztője és eredeti ötletgazdája. Aki nem mozog otthonosan a játékok világában: ez egy körökre osztott stratégiai játék egy olyan világban, ahol Mulder ügynöknek végre igaza van, pedig senki sem szerette volna igazán.

A kicsi szürkék (és mindenféle egyéb formában és halmazállapotban jelentkező kollégáik) nehezen félreérthető offenzívában próbálják uralmuk alá hajtani a Földet. Mi pedig egy kifejezetten gyorsan halni képes kommandó élén vesszük fel velük a küzdelmet, irányítjuk a kutatásfejlesztést és a védelmi rendszereket, illetve próbáljuk a nulla felett tartani az emberiség túlélési esélyét.

A franchise olyannyira stabilan tartja magát a “halott idegen a legjobb idegen” bolygóközi rasszizmusában, hogy az 1994-es szérianyitó játék rebootot is kapott XCOM címmel – ennek tavaly jött ki a kifejezetten jó kritikákat kapott második része.

Ebben az idegenek átvették a Föld felett az irányítást, mi pedig a maroknyi offenzíva szerepében próbáljuk meg visszaszerezni a bolygó felett az uralmat.

Julian Gollop most visszatér a szörnyelhárítás világába. A rajongók segítségét (bár inkább pénztárcáját) kéri egy új franchise felhúzásához.

A Phoenix Pointban a bolygónkat az élőlényeket mutáns rémálmokká alakító Pandora vírus pusztította el. Pár érdekvédelmi csoport maradt csak életben, akik nemcsak a szörnyekkel, hanem egymással is hadakoznak. A szörnyek a vízből érkeztek, az ég az embereké, a harc a földfelszínért zajlik. A játék iránti érdeklődést elég jól példázza, hogy a crowdfunding kampányból a cikk írásakor még egy hónap van hátra, de már összejött rá 575 ezer dollár támogatás a kért félmillió dollárhoz képest. Kérdés, hogy mit kapunk a pénzünkért és mennyiben lesz újszerű a hasonló szörnydaráló ügynökségi taktikai játékokhoz képest.

A Phoenix Point, ne legyenek illúzióink, más grafikai világgal és más környezetben, de ugyanazt a játékmechanikát hozza, amit az XCOM-ból jól ismerünk. Életben kell tartanunk egységeinket és az ezeket egyre ütőképesebbé tevő háborús háttérgépezetet egyaránt, a csata pedig körökre osztott stratégiai alapú.

Természetesen van jópár különbség is, amely biztosítja azt, hogy nem fogunk egyhamar ráunni erre sem. (Már csak azért sem, mert 2018 negyedik negyedévére ígérik. Aki támogatja a játékot legalább a 40 dolláros támogatói szinten, az már 2017. októberében megkapja a kipróbálható alfát. )

Teljesen más grafikai világ

A jóval plasztikusabb és sosem igazán immerzív grafikai világot bemutató XCOM (X-COM! UFO! Hívjuk elődöknek!) után a Phoenix Point egyszerre hajt fejet a lovecrafti csápos monstrumok és az aranykori francia képregényrajzolók előtt. Több a rozsdavörös, igaz, ez egyfelől az égen látható jobban, másfelől a szörnyeken.

Ehhez még extrán hozzájárulnak a véletlengenerálta pályák is, úgyhogy végre változatos körülmények között tudjuk hagymázas csápok közé küldeni a dohányzó holland helikoptergépágyús Schwarzenegger-klónokat, tisztelettel.

Az evolúció az ellenfelünk…

Kösz, Pandora, kösz, jégsapkák, kösz, evolúció. A szörnyek kinézete és képességei attól függnek a játékban, hogy a bolygó melyik pontján vándorolnak, ott milyen élőlényeket faltak fel és milyen biológiai túlélő vagy támadómechanizmusokat találtak, amiket hasznosíthatnak.

A szörnyek a játék folyamán folyamatosan mutálódnak és A/B-tesztelik kommandóinkon, hogy a csápok, a karmok vagy a fullánkok-e a legjobbak – a legrosszabbakat félredobják, egyes fegyvereink ellen immunitást vagy legalábbis erős védelmet fejlesztenek ki.

Szerencsére, most már van lehetőség arra, hogy az ellenfelek egyes testrészeire külön célozzunk, ez a fenti képen is látható.

…de eltúlzott módon

Olyannyira az ellenfelünk, hogy lesznek olyan óriási ellenfeleink, amelyek ellen nem is válnak be a klasszikus támadási módok.

Az épületnyi magas behemótokra például repülővel kell leszállnunk és azok páncélját helyenként eltávolítva kell beléjük fúrnunk robbanótölteteket. Miközben a behemóton élő szimbióta kisebb szörnyek támadásait kell visszavernünk. Egy bicskával. (Nem, de majdnem.)

Diplomácia

Az eddigi XCOMokhoz képest most szerepet játszik a diplomácia is – az emberi csoportokkal összekaphatunk vagy egyezségeket is köthetünk, technológiai fejlesztéseket és know-howokat kaphatunk tőlük (meg valószínűleg missziókat).

Kérdés, hogy a szövetségek milyen hatással vannak a többi félre, eléggé kiszámíthatóan nem lesz egységes emberi front a szörnybetolakodók ellen.

Még több lehetőség

Minél több pénz gyűlik össze, a fejlesztők annál több extra lehetőséggel rukkolnak elő. 650 ezer összegyűjtött dollárnál például lehetőségünk lesz járműveket is használni a küldetések során, a 850 ezres stretch goalnál pedig lesz hozzáférhető és igencsak védendő légibázisunk is, amely révén még azt is kideríthetjük, hogy mik az idegenek legrejtettebb titkai.

A kampányt a Kickstarter helyett meglepően egy másik (de teljességgel megbízható) crowdfunding oldalon, a fig.co-n támogathatjuk.

A teljes játékot már 30 dollár ellenében megkaphatjuk,

a 40 dolláros szinten kapjuk meg a 2017. októberi korai hozzáférést,

100 dollár környékén már vannak olyan csomagok, amelyekben fizikai változatot is kapunk a játékból,

1500 dollárért pedig saját képünkre formálhatjuk a játék egyik emberi karakterét

– feltéve, ha megér nekünk ennyit Gollopék munkássága. Tíz támogatónak érte meg 1500 dollárt a játék, a számláló legalábbis ezt mutatja.