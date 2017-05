Mit tudnak a legújabb okostelefonok? (X)

Lecserélnéd a régi készüléked egy újra, és kíváncsi vagy, mit kaphatsz manapság a prémium kategóriában? Most eláruljuk.

Alig lehet kiigazodni rajta, annyi funkcióval bővülnek és okosodnak évről évre a mobiljaink. De melyek azok a fejlesztések, amelyekre valóban szükségünk lehet, mert megkönnyítik vagy szebbé teszik hétköznapjainkat? Valószínűleg minden okostelefon tulajdonos egyetért abban, hogy az egyik ilyen a telefon akkumulátora, hisz kevés bosszantóbb dolog van az állandóan lemerülő telefonnál, illetve annál, ha órákig kell várni, hogy végre szabadon használni tudjuk a mobilunkat. A másik kétségkívül a fotózás, hiszen ki ne szeretne nagygép és állvány nélkül, egyszerűen a mobiljával kiváló képeket lőni. Jó hír, hogy a prémium kategória idén nem okozott csalódást, mindkét területen jókora előrelépések történtek, lássuk is ezeket!

Lenyűgöző fotókat készítő kamera

Való igaz, hogy mostanában már egy okostelefonnal is tudsz olyan fotót készíteni, ami vetekszik a hagyományos DSLR kamerák által lőtt képek minőségével. Különösképp igaz ez az olyan mobilokra, amelyeket dual kamerával szerelt fel a gyártójuk. Az ilyen kamerának két különböző lencséje van, amelyek együttműködnek a képalkotás során, így több fényt engednek be, több részletet képesek megörökíteni, jobb minőségű fotót készítenek. Az egyik izgalmas dual kamera megoldás az, amikor a két lencse nemcsak különböző felbontású kép készítésére képes, hanem eltérő színben is teszi ezt. Ez a típusú kamera egy, a színek megörökítéséért felelős RGB szenzorból, valamint egy fekete-fehér fotókat készítő lencséből áll – ez utóbbi a képek részletgazdaságáért felel.

A monokróm és a színes fotók egyesítésével így a dual kamera kiváló fényképeket tud lőni. Ilyen technológiát használ a Huawei legújabb csúcstelefonja, a P10 is, amelynek egy 20MP-es monokróm és egy 12MP-es színes lencséből álló kameráját a legendás német fényképezőgép gyártó Leicával közösen tervezett a vállalat. Mindezt még 3D arcfelismerő funkcióval is felturbózta a gyártó, sőt, a kamera hybrid zoom technológiájának köszönhetően a képminőség romlása nélkül zoom-olhatunk, így csodás makrofotókat lőhetünk vele. A telefonon emellett portréfotó funkció is elérhető, amellyel elképesztő fényképeken örökíthetjük meg szeretteinket.

Gyorstöltés és strapabíró akkumulátor

Véget értek már azok az idők, amikor a gyorsan lemerülő készülékünk és az órákig tartó töltés miatt kellett bosszankodnunk. A mostani mobilok általában 3000 mAh-s akkumulátorokkal vannak felszerelve, és akad közöttük több olyan is, ami ráadásul gyorstöltéssel kapható. Ilyen a Huawei P10 és P10 Plus is, amelyeket a gyári töltővel 5 perc alatt olyan szintre töltheted fel, hogy aztán akár egy egész filmet is megnézhetsz rajtuk, nem fognak lemerülni mielőtt a végére érsz. 30 perces töltés után pedig egy egész napos használatot kibír a telefon, mielőtt lemerülne. A P10 akkumulátora egyébként 3200 mAh-s, a P10 Plus-é pedig 3750.

Gigaerős hardver

Bizony, manapság már telefonjainkkal szinte egy kis számítógépet tartunk a kezünkben, olyan szintű processzorral szerelik fel ezeket gyártóik. Idén az abszolút nyertes a HiSilicon Kirin 960 chipset volt a piacon, amit olyan készülékekben találhatsz meg, mint a Huawei P10 vagy P10 Plus. Ez a szupererős processzor a piacon jelenleg elérhető csúcskategóriás modellekénél még gyorsabbá teszi a készülék működését, és zökkenőmentes felhasználói élményt kínál nekünk, felhasználóknak. Ezek a telefonok ráadásul Android 7.0-val és új felhasználói felülettel, az EMUI 5.1-el kaphatók. Ez utóbbi különleges fejlesztéseket kínál felhasználóinak, többek között a Machine Learning algoritmust, amely képes megtanulni a felhasználó szokásait. A Machine Learning-gel a készülék elemzi, hogy hogyan használjuk a telefont, és ez alapján optimalizálja az alkalmazásokat, azaz azokra az appokra, tárhelyekre és folyamatokra összpontosítja az erőforrásokat, amelyek a legtöbbet vannak használatban. Ezáltal a készülék Android rendszere hónapok után sem lassul le.

