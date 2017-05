Végre egy scifi, ami leszakítja a hajunkat

Idegen lények rohanják le a Talos I űrállomást, és csak mi tudjuk megállítani a megszállókat, mielőtt végleg elpusztítanák az emberiség eddig ismert formáját. Május 5-én debütál a Prey, aminek az első egy órája már a megjelenés előtt kipróbálható.

A legutóbbi Battlefield az első világháborúba repítette a játékosokat, az idei Call of Duty pedig a II. világháború európai poklát fogja végigjátszatni velünk, de szerencsére vannak még fejlesztők, akik azokat sem hagyják cserben, akik a történelem sokadik újraélése helyett a teljesen elszállt, agyelhajítós scifire esküsznek. Márpedig a Prey pontosan ilyen űrőrületnek tűnik!

Az Arkane Studios (Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored-sorozat) legújabb belső nézetes lövöldéje a héten válik elérhetővé, a messzi jövőbe repítve a játékosokat, hogy Morgan Yu bőrébe bújva vegyük fel a harcot az emberiség teljes elsöprésén dolgozó idegenekkel.

A sztori első blikkre ugyan nem túl eredeti (kicsit olyan, mintha a Half-Life lenne az űrben), de a pörgős játékmenet és a meglehetősen ütős látvány kárpótolhat a klisékért, ráadásul ezúttal nem kell zsákbamacskát vennünk, hiszen a Prey első egy óráját tartalmazó demót bárki letöltheti, aki rendelkezik Xbox One vagy PlayStation 4 konzollal.

A Talos I űrállomáson játszódó scifiben egyedül vesszük fel a harcot a különböző képességekkel bíró idegenekkel, alkalmanként tehetünk majd sétát az űrben, és bár a játékmenet nem tartogat forradalmi újdonságokat, a fejlesztők ígérete szerint a cselekedeteink hatással lesznek a végkifejletre.

A Prey május 5-én, pénteken kerül a boltok polcaira és digitális áruházak kínálatába, az Xbox One és PS4 mellett érkezik PC-re is, ám ezen változathoz a kiadó nem készített demót.

Ez ugyan nem szokatlan, de némi aggodalomra ad okot, hiszen a fejlesztők előző játéka, a Dishonored 2 esetében rengetegen technikai problémákra panaszkodtak a megjelenést követően. Bízunk benne, hogy a PC-s próbaverzió hiánya nem egy hasonló fiaskót igyekszik palástolni.