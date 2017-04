Mi a legrosszabb, ami történhet velünk egy barlangban?

Ez a játék még a legjobbakból is ki fogja hozni a klausztrofóbiát. Mégis érdemes kipróbálni, elképesztő hangulata van! A Google autói által használt radarrendszerrel térképezhetjük fel a környezetet, és haladhatunk kifelé.

Meglepően rövid játékidejű szoftverrel jelentkezett a héten a kultikus hírű brit játékfejlesztő csapat, az Introversion Software. A csapat 16 ves fennállása alatt ez a hatodik játékuk, kötődésük a szubverzív popkultúrához pedig letagadhatatlan.

Gyártottak már

hackerszimulátort, ez volt a mai napig törhetetlen hangulatú Uplink,

a Tronra hajazó valós idejű stratégiát: Darwinia, Multiwinia,

a nukleáris háború kirobbanását szimuláló harci játékot: DEFCON,

illetve börtönszimulátort: Prison Architect.

Új játékuk, a Scanner Sombre egy barlangtúra-szimulátor, vagy menekülőjáték, ahogy jobban tetszik. Opcióink meglehetősen korlátozottak: tudunk sétálni, futni, ugrani, van egy olcsóbb VR-sisakhoz és a hozzá tartozó kontrollerhez hasonlító lézerszkennerünk, aminek segíségével felmérhetjük környezetünket. És… ennyi.

Nincs fegyver, bár egy idő után NAGYON szeretnénk, ha lenne. Nincsenek felhasználható tárgyak, nincs semmi másunk. A LIDAR, azaz a lézeralapú távérzékelés a legnagyobb segítségünk, egyben a legjobb játékmechanizmus is egyben (Ezt a lézeralapú radarrendszert használják a Google autói is a tájékozódáshoz).

Ha tudni akarjuk, hol járunk, időt kell fordítanunk arra, hogy körbeforogjunk, leszkenneljük környezetünket szívárványszínekkel és megjegyezzük, merre voltunk, hová tartunk és milyen alternatív útvonalaink lehetnek.

Mivel térképünk sincsen!

A játék lineáris:

nagyjából tudjuk, merre kell mennünk (mindig előre, ki kell jutnunk a felszínre),

narratíva is adott hozzá, amelyet rövid mondatokban olvashatunk a képernyő jobb felső sarkában,

és mihelyst végigjátszottuk az egészet, ami saccperkábé három órát vehet igénybe (nem, nem fogunk spoilerezni), nem nagyon van mit tennünk, talán csak annyi, hogy egy új játékmódban újrajátsszuk az egészet a teljesen tökéletesre fejlesztett lézerszkennert használva.

Szkennerünkhöz ugyanis egyre mélyebbre haladva a barlangban bővítéseket találhatunk. Ezekkel például változtathatjuk az érzékelés fókuszát, azaz nagyobb területet tudunk átlátni, vagy egy gombnyomással automatán körbe tudjuk szkennelni környezetünket.

A mozzanat, hogy a terep bejárása és megismerése során sokkal aktívabbnak kell lennünk, sokkal jobban összeköt minket a barlang fojtogató világával. Ha valaki immerzióért kiált, halkan tegye csak, ugyanis ez a játék ki fogja hozni a klausztrofóbiát a legjobbakból is.

Külön élmény visszanézni a hátunk mögé és megnyugodni attól, hogy egy távolbatűnő, kék füsthöz hasonló útvonalat látunk, s legalább azt tudjuk, hogy a sátrunkhoz hogyan találhatunk vissza. (Bár sosem akarunk a sátrunkhoz visszatalálni.)

Szkennerünk hangja legalább ennyire megnyugtató pontot ad ebben a mértéktelenül üres (illetve feltöltésre váró) világban: a zenét ugyanis csak lépteink hangja, a radarrendszer működése és a barlangban felbukkanó esetleges hangok adják. Akik hozzá akarnak tolni a YouTube-ról vagy aktuális zenelejátszóból valamilyen dark ambientet, tegyék meg, kifejezetten sokat ad az élményhez.

Ha pedig furcsa dolgokat vélünk látni vagy hallani a barlangban: lehet, hogy csak felszerelésünk tehet róla. Az érzékelés okozta glitchek ugyanis időben és térben is eltérnek a valóságtól, amiben vagyunk. Bármit is tapasztalunk a lézerrendszer által, lehet, hogy csak visszhangok. Ez az a pont, ahol a technológia hirtelen visszaránt minket a 2017-es év valóságába, és egyben be is köti az AR és VR összes érzékelési problémáját. Itt köszönhetjük meg, hogy mégsem hosszabb a Scanner Sombre három óránál – ennél több idő esetén ugyanis eléggé kikezdené a türelmünket. (Ez amúgy dicséret volt.)

A Scanner Sombre elérhető a GOG és a Humble Store oldalain, a Steamen és természetesen a fejlesztők saját oldalán is.