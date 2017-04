Vízköpők helyett emojik vigyorognak egy holland épületen

Egy holland építész uralkodók arcképe helyett a Whatsapp mosolygós fejecskéit tette egy általa tervezett házra - így próbál üzenni az utókornak.

Az emodzsik valószínűleg már most a 21. század legjellemzőbb ikonjai. Így gondolta ezt Changiz Tehrani holland építész is, amikor hangulatjelecskékkel dobta fel az általa tervezett épület külsejét. A mosolygó fejecskés ház a holland Amersfoortban található. Első ránézésre egy átlagos társasháznak tűnik, annyi különbséggel, hogy vízköpők helyett 22 darab, betonból öntött emoji díszeleg rajta.

„A klasszikus építészetben uralkodók arcképét jelenítették meg az épülethomlokzatokon. Mi azon gondolkodtunk, milyen ornamentikát választhatnánk azon célból, hogy ha valaki ránéz az épületre 10-20 év múlva, rögtön meg tudja saccolni, mikor építhették.” A megoldás: legyenek rajta emojik.

A pillérek vörös téglából épültek, a köralakú fejecskék pedig a fehér betonsávokra kerültek. Az ikonok dizájnját a WhatsAppból vették a tervezők, majd 3D-s modelleket készítettek az öntéshez.





Képgaléria: Emoji-ház (Forrás: Attika Architekten)

















Míg az alsó szinten üzletek, a felsőbb emeleteken lakások, könyvtárak, és egy iskola is található. A fiatalos környezet is indokolja az emojik használatát. Az építkezés 2015-ben fejeződött be, de csak tavaly nyáron kezdték használatba venni az épületet üzleti céllal. Az eddigi visszajelzések alapján az ötlet bevált.

Tehrani elmondása szerint fontos üzenetevan annak, hogy emojikat használtak fel. „Az emberek mindig azt gondolják az építészettel kapcsolatban: ‘Ez időtlen, és örökké fog tartani’, de tévednek. A halhatatlanságot megcélozni lehetetlen feladat, abban rejlik az igazi játékosság, ha a múlandót figyeljük.

Ez olyan, mint a Facebook: a közösségi oldal egykor menő volt, ma egyre idősödik a közönsége. Tíz év múlva lehet már az emojik se lesznek menők, de elmondhatjuk, a mi időnkből származnak.