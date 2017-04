A Chrome maga szűrné az idegesítő reklámokat

Hirdetésszűrőt épít a Google saját böngészőjéhez. Kérdés, mint enged át rajta, és jó lesz ez nekünk?

Hamarosan elérhetővé válik az a mobilokra és asztali gépekre egyaránt letölthető hirdetésszűrő, amelyet maga a Google fejleszt saját böngészőjéhez, a Chrome-hoz. A cél az, hogy eltávolítsák a túl zavarónak és problémásnak ítélt reklámokat a mindennapi böngészésből.

Ezen hirdetéseket – legyen szó pop-upokról, automatikusan elinduló, kilőhetetlen, hangos videókról vagy a visszaszámlálókkal felszerelt óriáshirdetésekről – még márciusban szedte listába a Coalition for Better Ads, egy szakmai csoport, melynek tagjai között megtalálhatjuk a Facebookot és magát a Googlet is.

Amennyire öngólnak hangzik az új hirdetésszűrő, annyira nem az. A Google ugyanis azt szeretné, ha a netezést a lehető legkevesebb dolog zavarná meg, a reklámok ne rondítsanak bele az élménybe.

Ha viszont lesz beépített szűrő, akkor jó eséllyel csökkenhet a többi kiegészítő száma. Jelenleg több mint 600 millió készüléken futnak adblockerek a PageFair felmérései szerint, a tavalyi évben ez a hirdetési szakmának 41.4 milliárd dollár kiesést hozott. Ha viszont egy szűrő lesz mindenekfelett: az jobb bevételt hozhat a világ egyik legelterjedtebb böngészőjének.

A Chrome elterjedsége a különféle statisztikák szerint 50-60% között mozog, az anyacég csak tavaly 60 milliárd dollár hirdetési bevételre tett szert általa.

Ezzel párhuzamosan számos iparági szereplőt és projektet gyengíthetnek:

a legelterjedtebb szűrőtől, az Eye/O által készített AdBlock Plustól kezdve,

annak Acceptable Ads programjával együtt, amely gyakorlatilag átengedi a nemzavaró hirdetéseket a mindentszűrő szűrőjén némi felár ellenében

egészen a Brave nevű böngészőig, amelynek legnagyobb forja pont a beépített hirdetésblokkoló.

A Google az eddig elhangzottak értelmében még azt is megteheti, hogy szűrője segítségével nemcsak a zavaró hirdetéseket kapcsolja ki egy oldalon, hanem minden egyes hirdetést, ezzel is kényszerítve az érintett oldalakat arra, hogy olyan hirdetéseket mutassanak csak, amelyek megfelelnek az iparági szabványnak.