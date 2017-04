Végre egy játék, amitől nem kell eltiltani a gyereket

A legjobb, ami egy gyerkőccel történhet, az a dánok építőjátéka, viszont a LEGO nemcsak a padlón játszva szórakoztató, de akkor is, ha digitális formában, a képernyőn találkozunk vele.

A drogmaffia elleni harcra is könnyen rá lehet unni

A brit Traveller’s Tales fejlesztőcsapat már több, mint egy évtizede ontja magából a LEGO-videojátékokat, de mostanáig főleg olyan programokkal rukkoltak elő, amiben valamilyen sztori mentén kellett megoldani a ránk váró pályákat és feladatokat. LEGO Star Wars, LEGO Indiana Jones, LEGO Batman, LEGO Jurassic Park és még sorolhatnánk.

Legújabb munkájuk a LEGO Worlds, ami szintén a dán építőjátékot veszi alapul, ezúttal viszont nem kapunk sztorit, a hangsúly a határtalan szabadságon és a felhasználó kreativitásán van. A játék elején egy űrhajós irányítása a feladatunk, aki lepottyan egy apró kalózos tematikájú szigetre, és az első próbatétel, hogy összegyűjtsünk három arany legókockát, ami az űrhajónk megjavításához szükséges.

FELFEDEZÜNK, KALANDOZUNK

Történet ugyan nincs, de célok azért akadnak a LEGO Worlds-ben. A játék gerincét az aranykockák adják: ha ebből összegyűjtünk százat, akkor mesterépítővé válunk, és megnyílik a korlátok nélküli építkezős játékmód, ahol aztán tényleg azt csinálunk, amit csak akarunk – akár csak a Minecraft-ben.

Magyarul van! A fiatalokat célzó játékok egyik legnagyobb problémája, hogy az esetek többségében nem tartalmaznak magyar lokalizációt. Szerencsére a LEGO Worlds esetében más a helyzet, hiszen mind a PC-s és konzolos verziók (Xbox One, PS4) is tartalmaznak magyar feliratot, így a játék megértése akkor sem ütközik semmilyen akadályba, ha a családban senki nem beszél angolul.

De ne szaladjunk ennyire előre. Az első aprócska szigeten megkapjuk a Discovery Tool névre hallgató eszközt, amivel szépen be tudjuk szkennelni a legóépítményeket, a különböző minifigurákat és állatkákat. Ez fontos, ugyanis csak a korábban már beolvasott objektumokat/tárgyakat tudjuk újra megépíteni. Erre rengetegszer lesz szükségünk a kalandjaink során, ráadásul a száz aranykocka begyűjtése után aktiválódó építős játékmódban is csak abból mazsolázhatunk, amit a felfedezéseink során beszkenneltünk a kis kütyünkkel.

Az űrhajónk rendbetételéhez szükséges aranykockákat a szigeten élő minifigurák kisegítésével tudjuk megszerezni, és siker esetén bepattanhatunk a gépünkbe, hogy teljesen új világokat látogassunk meg. A LEGO Worlds első órája lényegében egy oktatómód, ahol apró szigetekre repkedve ismerkedünk meg a program alapjaival, begyűjtve a ránk váró feladatok megoldásához elengedhetetlen eszközöket.

A Discovery Tool mellé kapunk négy másik szerszámot: az egyikkel építeni lehet (Build Tool), a másikkal a terepet formázhatjuk kedvünkre (Landscape Tool), a harmadikkal mindent lemásolhatunk (Copy Tool), a negyedik pedig arra való, hogy bármit átszínezhessünk (Paint Tool).

Az első pár bejárható szigetecskén (lesz cukorkás és vulkános/ősemberes) a program különböző küldetések megoldásával megtanítja nekünk a speckó felszerelésünk használatát, nem mellesleg összegyűlik tíz aranykocka, ezzel pedig elérhetővé válik az első méretesebb terület, a játék pedig elengedi a kezünket és innentől csak rajtunk múlik, hogy mit kezdünk a ránk váró lehetőségekkel.

ÉLVEZNI A VÁLTOZATOSSÁGOT

Habár a végső cél a 100 aranykocka begyűjtése, vannak motiváló részfeladatok is. 10 aranykockánál bármikor kiléphetünk az űrbe, hogy új világot keressünk (mindegyiket véletlenszerűen rakja össze a játék), 25-nél megnyílnak a közepes, 50-nél a kifejezetten nagy, 80-nál pedig a hatalmas méretű terepek, ahol már tényleg órákig lehet barangolni.

Aranykockákat különböző feladatok megoldásával szerezhetünk (építkezés, színezés, minifigurák megmentése, hiányzó tárgyakat beszerzése stb.), viszont a játék egyik leggyengébb pontja, hogy ezek a küldetések igen hamar önismétlésbe csapnak át, így hosszú távon kissé monotonná válhat a program – legalábbis, ha hagyjuk.

Szerencsére a ránk váró pályákon nemcsak a továbbjutáshoz szükséges speckó kockák begyűjtésére van lehetőség. Már eleve a felfedezés is mókás: minden pályatípuson más-más elemeket szkennelhetünk be, találhatunk rejtett barlangokat, az égig érő legópaszulyon felmászhatunk a felhőkre épített várba, lemerülhetünk a víz alá, kergethetünk jutalmat adó szörnyeket, kereshetünk tervrajzokat és hasznos tárgyakat rejtő ládákat, átalakíthatjuk a hősünket, etethetjük és meglovagolhatjuk az állatokat, sőt akár repülhetünk is, hála a különböző járműveknek és lényeknek.

És ez még nem minden: az eszközeinknek hála kedvünkre megváltoztathatunk mindent: hegyeket emelhetünk, mindent letarolhatunk, várakat és más épületeket húzhatunk fel a semmiből, színezhetünk, a beszkennelt elemeknek és a begyűjtött tervrajzoknak hála pedig kedvünkre kreatívkodhatunk, megépíthetünk szinte bármit, ha összegyűjtöttük hozzá a szükséges elemeket.

A pályák minden négyzetméterén akad valamilyen feladat vagy érdekes apróság, a LEGO Worlds tele van szórakoztató gegekkel és poénokkal, és ha ráununk egy adott terepre (erdő, sivatag, vulkános terület, jeges vidék, hagyományos legóváros, vadnyugat, középkori vár stb.), akkor csak be kell pattanni az űrhajóba, hogy keressünk egy izgalmasabbat. A kezünk ráadásul ilyenkor sincs megkötve, hiszen olyan világot választunk, amihez éppen kedvünk szottyan, bónuszként pedig bármikor visszalátogathatunk a magunk mögött hagyott helyszínekre.

ZAVAR AZ ERŐBEN

A LEGO Worlds az ismétlődő feladatok ellenére is elképesztően tartalmas játék, ráadásul csodásan néz ki, még egy felnőtt is képes rácsodálkozni a különböző tájakra, ahol minden, de tényleg minden a valóságban is létező legóelemekből van felépítve, a fáktól kezdve az óceánon át a hegyekig, felhőkig, épületekig.

Az ámulatba ejtő megoldások mellett viszont akadnak kifejezetten bosszantó dolgok. A menürendszer (főleg a pályaválasztós rész a térképpel) kissé nyögvenyelős, nem túl gyerekbarát, a beszkenneltz elemeket tartalmazó lista kezelése egy idő után kész horror, és az irányítással is vannak gondok, főleg, ha építkezésre adjuk a fejünket.

A kamerakezelés sokszor csapnivaló, rengetegszer előfordul, hogy nem látjuk pontosan, hogy mi történik, és a forgatás, ki-be zoomolgatás közben a kis főhősünk is képes olyan váratlan, az építést megakasztó attrakciókra (ugrál, elmozog, beakad), amik alkalmanként frusztrálóvá teszik a feladatok megoldását.

Mindez főleg az első órákban okoz kellemetlen pillanatokat: a menüt idővel meg lehet szokni, és szép lassan azt is ki lehet tapasztalni, hogy milyen tényezők okozhatnak galibát az építkezés közben, és némi tereprendezéssel vagy a megfelelő hely kiválasztásával könnyedén kikerülhetjük a korábban idegesítő pillanatokat okozó zavaró tényezőket.

MEGÉRI A LOCSOLÓPÉNZT

A LEGO Worlds messze nem tökéletes, de végre egy olyan videojáték, ami elé nyugodtan oda lehet engedni a kisebb gyerekeket is. Nincs benne erőszak, a kihívás mértéke is meglehetősen visszafogott, tele van vicces megoldásokkal, egyszerre nyújt kalandot és rengeteg lehetőséget, hogy a fiúk/lányok kiéljék a kreativitásukat.

A 100 aranykocka begyűjtése hosszú napokra képes lekötni a lurkókat, a program támogatja az osztott képernyős kooperatív módot, ráadásul a játék a véletlenszerűen generált pályáknak hála lényegében végtelen szórakozást biztosít, főleg akkor, ha megnyitjuk a teljes építői szabadságot nyújtó módot is.

További jó hír, hogy a LEGO Worlds egy kifejezetten olcsó játék. A PC-s változat mindössze 6000 forintot kóstál (letölthető formában 20 euró a Steamen), és a konzolos verziók is 9000 forintért hazavihetők. A játékboltokban ennyi pénzért maximum egy kisebb doboz LEGO-t kapunk, míg a LEGO Worlds ugyanezért az összegért a világ összes alkatrészét kínálja digitális formában.

A LEGO Worlds 2017. március 7-én jelent meg PlayStation 4-re, Xbox One-ra és a PC-re, de várható belőle Nintendo Switch-es változat is. Tesztünket egy PlayStation 4 Pro és egy LG OLED 55C6V 4K-s okostévé segítségével készítettük.