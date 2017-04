Novemberben megbosszulhatjuk a második Halálcsillag elpusztítását

Szerda hajnalban szivárgott ki az első mozgókép az idén ősszel érkező Star Wars Battlefront II-ből, szombat este pedig megérkezett a hivatalos előzetes, amiből kiderül, hogy nemcsak hihetetlenül látványos csatákat kapunk a játékban, de egy olyan történetet is, ami eddig ismeretlen szemszögből mutatja be a második Halálcsillag felrobbanása utáni időszakot.

A 2015-ös Star Wars Battlefront-ból rengeteg játékos hiányolta a hagyományos egyjátékos kampányt, a kiadó és a fejlesztők pedig meghallották a kritikát, így a folytatás már single player részt is kap, ráadásul nem is akár milyet.

A történet (ami része a hivatalos kánonnak) középpontjában egy Birodalmi parancsnok, Iden Versio áll, aki épp az Endoron tizedeli a bolygót ostromló ellenfeleit, mikor a szeme láttára felrobban a bolygó mellett parkoló második Halálcsillag. A sztori ezen női karakter történetét követi végig, miután megfogadja, hogy bosszút áll a Lázadókon Palpatine császár halála miatt.

Habár a ránk váró történet javarészt a Birodalom és a vadonatúj női karakter szemszögéből mutatja be az eseményeket, a hivatalos bejelentés során az is kiderült, hogy lesznek olyan missziók, ahol Luke Skywalker vagy éppen Kylo Ren bőrébe bújva kell feladatokat megoldanunk.

A Battlefront II persze tartalmazni fog egy erős többjátékos részt is, ahol az előző résszel ellentétben nemcsak a klasszikus trilógia idejében és helyszínein harcolhatunk majd, hanem a Star Wars-kánon számos fontos időszakában, jóval változatosabb terepeken, akár az űrben is. Ezúttal is lesznek vezethető járművek, sőt akár különféle állatok hátára is fel lehet majd pattanni.

A harcok során a helyszínnek és kornak megfelelő sima katonaként léphetünk majd pályára, fejlődhetünk és különböző kasztok közül válogathatunk, ugyanakkor most is „lehívhatók” lesznek olyan speciális szereplők, akikkel az átlagosnál jóval nagyobb pusztítást vihetünk véghez a csatatéren. Amit biztosan tudunk, hogy a Lázadók oldalán Yoda és Rey lesz bevethető, míg a Birodalomiakat Darth Maul és Kylo Ren fogja támogatni a küzdelmekben.

A játék 2017. november 17-én jelenik meg PlayStation 4-re, Xbox One-ra és PC-re, és már azt is tudjuk, hogy csak a konzolos verzión lesz lehetőségünk osztott képernyős kooperatív módban játszani.