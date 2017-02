Lavinát indított a merkeles szelfi, a Facebookot perli a menekült

A szír férfi egy ártatlan fotót akart csak a kancellárral, de a szélsőjobbosok álhíreinek céltáblája lett. Ez ellen nem tett semmit a közösségi site, ezért perelné be.

A menekülválság egyik szimbolikus fotójává vált egy szír menedékkérő, Anasz Modamani képe, pontosabban amit róla készített Sean Gallup, a Getty fotósa 2015 szeptemberében. A képen a berlini menekültszállóra látogató Angela Merkel német kancellárral készít szelfit a férfi, akinek ez később nem vált előnyére.

Ugyanis betalálta őt a szélsőjobb, elkezdtek róla összeesküvés-elméleteket terjeszteni, például hogy a brüsszeli terrortámadásban és a berlini karácsonyi vásár elleni támadásban is szerepe volt. Egy másik hamisított fotó alapján azt állították rágalmazói, hogy megtámadt egy berlini hajléktalant.

Nemes cél lebeg

Azért perli mindezek miatt a most szülinapos Facebookot a rosszindulatú és agyatlan szélsőjobbosok helyett, hogy a közösségi oldal gyorsabban reagáljon a kamu sztorikra. Arra hivatkozik, hogy a Facebook is egy médiacég, ezért felelős a rajta megjelenő tartalmakért. A per hétfőn kezdődik.

A Facebookot hosszú ideje támadják, hogy túlzottan szabadjára engedi a hazugságokon alapuló, rosszindulatú, lejárató cikkeket és tartalmakat. Ez különösen fájó pont az egyéni szabadságjogokra sokat adó és a propagandát – a náci és kommunista múlt miatt – utáló Németországban. A fő gond Modamani ügyvédje, Cha-jo Jun szerint, hogy a Facebook csak az eredeti poszt url-jét törli, a megosztásokat, újraposztolásokat nem.

Széttárja karjait és kérdően néz

A Facebook azzal védekezik, hogy egyrészt mindent megtesz a kamu tartalmakkal szemben, másrészt nem ő készíti ezeket a posztokat, csak egy platform, ahol megosztják ezeket. Az EU mindenesetre komolyan veszi a dolgot, még májusban fogadtak el egy olyan jogszabályt, hogy a közösségi médiumok 24 órát kapnak, hogy eljárjanak a megkérdőjelezhető tartalmakkal szemben.

A Facebook mindenesetre tett egy érdekes lépést: januárban bejelentették, hogy szövetségre lépnek a Correctiv nevű újságíró-hálózattal. A Correctiv fogja majd vizsgálni Németországban, hogy hamis-e a tartalom, amit bejelentettek a userek. A német igazságügyi minisztérium is figyeli, mit tesz a Facebook és a többi oldal, és már befenyítették őket: ha nem lesznek elég gyorsak, majd rákényszerítik őket.

Imád és utál egyszerre

A mostani Modamani-ügy célja az lenne, hogy amellett, hogy a Facebook gyorsan eljár a mocskolódó hamis tartalmakkal szemben, beépít egy szűrőt is a rendszerbe, ami kigyomlálja az eredeti tartalom megosztásait is. Modamani esete tipikus: hiába kötelezték a Facebookot az álhírek leszedésére, azok még mindig elérhetők. Modamani ezt mondta a Facebookról:

Imádom a Facebookot, lakást is a hálózaton keresztül találtam. De ugyanakkor utálom is a Facebookot, mert ez a Photoshop-cucc egyszerűen sohasem ér véget.

Mindenesetre a Facebook közölte, gyorsan leszedték a kérdéses kontentet, és szerintük nem szükséges és nem elég hatékony módja a helyzet megoldásának egy per.

(Washington Post; a kiemelt kép ugyanazon a napon készült, de nem Modamani látható rajta)