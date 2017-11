X-Faktor döntő: Az állva tapsolás estéje volt

A döntőt Istenes Bence vezette le, ugyanis Kiss Ramónának Afrikába kellett utaznia a Celeb vagyok, ments ki innen forgatására. Puskás Peti mentorként teljesítette kötelességeit, és azután indul csak el a forgatásra.

Radics Gigi stylistja kitett magáért, az énekesnő igazi hercegnő ruhában jelent meg a finálén. Mentoráltja, Gulyás Roland lépett színpadra elsőként.

Érzelmes vagyok, tudok sírni, de valahogy nehezen adom át az érzelmeket.

– mondja magáról. ByeAlex bátorította, és megerősítette arról, hogy benne van az az erő, amivel megnyerheti a műsort. A Linkin Park Numb című dalával nyitotta meg a finálét, a zsűri állva tapsolt neki, osztatlan volt a siker, Puskás Peti 95%-osra értékelte a produkciót, mentora 100%-ot adott neki.

Leszakadnak a falak, amikor bejössz. Végig te voltál nekem a férfihang, és most igazán megmutattad ezt.

– dicséri ByeAlex.

Ezután Ricco és Claudia, Gáspár Laci mentoráltjai teremtettek drámai hangulatot a színpadon. A siker hasonló a zsűri körében az előzőhöz, úgy látszik, tapsolva végigállják a finálét. Radics Gigi szerint ámulatba ejtő volt.

Serena Rigacci élete legjobb időszakának tekinti a tehetségkutatót. Érzelmes, lassú számot választott, Beyoncétől a Listent, amiben igazán megmutathattaa hangterjedelmét és technikai tudását. Viszont ő az első, aki megosztotta a zsűrit, hárman imádták a produkciót, Gáspár Laci viszont többet várt, és vállalati rendezvényes énekléshez hasonlította. Nagy vita alakult a zsűritagok közt, mindenki hatalmas beleéléssel próbálta bizonyítani a saját igazát.

Azért álltam fel, mert nagyon sok érzelmet láttam benne. Szívvel volt előadva szerintem.

– védi meg Radics Gigi a 15 éves lányt, aki maga is előadta ezt a dalt anno a Megasztárban.

A második részben Serena Rigacci ByeAlex-szel közös, magyar nyelvű produkciót mutatott be. Gáspár Laci a Ricco & Claudia duóhoz csatlakozott egy nagyon összehangolt produkció erejéig, nem volt nehéz dolguk, stílusban mindannyiukhoz közel állt ez a dal. Radics Gigi viszont teljesen elnyomta Gulyás Rolandot, és a hangjuk sem igazán passzolt össze. Igaz, hogy elég nehéz labdába rúgni a gyönyörű hangú énekesnő mellett.

A nézők is hasonlóan gondolták, ugyanis a finálé előtt kiesett Gulyás, harmadik helyezést érve el ezzel. Így Serena Rigacci és a Ricco & Claudia duó küzdött meg a győzelemért.

Az olasz lány érzelmekben gazdag dalt választott a párbajra, Pink What about us című szerzeményében ismét hatalmasat énekelt.

Most hallottalak a legjobbnak.

– mondta neki Radics Gigi. Most Gáspár Laci tetszését is sikerült elnyernie, szerinte addig kell nyújtózkodni, amíg a takaró ér, és az előző dallal fölélőttek a lány képességeinek.

Ricco és Claudia az utolsó alkalomra tartogatták a legnagyobb dobásukat, nem véletlenül, a zsűrit legalábbis megvették vele.

Nektek kell megnyerni a 2017-es X-Faktort.

– véli Radics Gigi, míg Gáspár Laci Isten jelenlétéről beszél a produkció kapcsán.

A győztes produkciója egyik versenyzőnek sem sikerül a legjobban az este dalai közül, ennek kapcsán Gáspár Laci és ByeAlex ismét egymásnak estek, Gáspár szerint nem hangjához illő dalt írt Serena Rigaccinak ByeAlex.

Az eredmény kihirdetése előtt utoljára fellépett együtt a 12 döntős, illetve a tavalyi győztes, Opitz Barbi.

A 2017-es faktor nyertese végül Ricco és Claudia lett, együtt elénekelték a győztes dalt.

Kiemelt kép: Instagram/@xfaktorhun