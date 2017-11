Pásztor Erzsi: Fogalmam sincs, miből fogok megélni

Pásztor Erzsi a BEST magazinnak nyilatkozott pénzügyeiről. Mint mondta, mindig is nagylelkű volt, “világéletemben szétosztogatta a pénzét”. Most azonban lehet, hogy nemsokára ő szorul segítségre.

A 81 éves Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas magyar színművésznő, érdemes művész ugyanis elmondta: nyugdíja nem elegendő számára.

Eddig 120 ezer forint volt, most kicsit felemelték, de még így sem elég semmire. Egyedül vagyok, nincs, akire támaszkodhatok, ha mondjuk történik velem valami, fogalmam sincs, miből fogok megélni. Volt, hogy jól kerestem, de világéletemben szétosztogattam a családom tagjai között a pénzem

– mondta a BEST-nek Pásztor, akit jelenleg Olaszországban élő lánya támogat.