„48 éves vagyok és szűz. Menjek örömlányhoz?”

A szüzesség témájában János nevű olvasónk fordult a 24.hu Így jártam blogjához a problémájával. Mondhatni tipikusnak az esete, kamaszkorában csalódásként élte meg az első próbálkozásokat a lányokkal, emellett szoros lelki kapcsolat fűzte az édesanyjához, akit sok-sok éven át haláláig ápolt. Ilyen helyzetben is van kiút, van lehetőség arra, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus párkapcsolatban minőségi szexuális életet éljen valaki. Ha van hozzáfűznivalód, vagy te is hasonló helyzetben van, esetleg nőként voltál már olyan helyzetben, hogy 28 év feletti férfi veled veszítette el a szüzességét, írd meg nekünk az igyjartam@24.hu email címre.

Minél idősebb egy férfi, annál nehezebb helyzetben van, ha a szüzességét szeretné elveszíteni, a félénkség és az anyáról való leválás nehézsége keresztbe tesz annak, hogy felszabadultan ismerkedni tudjon, akár negyven évesen is. Olvasónk hasonló problémákkal él együtt, a fő kérdése az, hogyan veszíthetné el a szüzességét ebben a korban.

48 éves vagyok, lassan 50, egyedül élek egy kis házban, mert a szüleim sajnos meghaltak. Édesanyámmal nagyon jó volt a kapcsolatom, közel álltunk egymáshoz, ő támogatott felnőtt koromban is, ezért meg is viselt a halála, ma is nagyon sokat gondolok rá. Édesapám szigorú de igazságos ember volt, szegény sajnos nem tanulhatott tovább, egyszerű életet élt. Vele nem tudtam annyira a problémáimról beszélni, de természetesen az ő halála is megviselt. A problémám röviden az, hogy ennyi idősen még szűz vagyok.

Olvasónk abba a csapdába került, amibe sok más férfi is: a merevedésével felsült, az amiatt érzett szégyen és félelem hátráltatta abban, hogy felszabadultan ismerkedjen a nőkkel. A korosztályához képest későn kezdte el a szexuális életét, és abban nem tudott sikerélményt megélni. Görcsössé vált, és mára tarthatatlanná vált a helyzete, kétségbeesésében akár fizetne is, csakhogy elveszítse végre a szüzességét.

„Kamaszkoromban egyáltalában nem volt bátorságom odamenni a lányokhoz kezdeményezni, és ez eltartott 23 éves koromig. Csúfoltak is az iskolában amiatt, hogy visszahúzódó vagyok. Aztán 23 évesen megismertem egy lányt, odamentem hozzá egy buliban — valószínűleg egyébként az alkohol hatása miatt. Sajnos amikor arra került volna a sor, felsültem, nem volt merevedésem, így nem is lett a dologból kapcsolat. Józanon nem nagyon mertem próbálkozni a nőknél, ha meg ittam, féltem, hogy ugyanaz megtörténik többször is. Egyszer néhány hétig jártam valakivel, de amikor kezdeményeztem volna a szexet, elutasított, és azt mondta túl korai neki. Ekkor voltam körülbelül 26 éves. Aztán édesanyám beteg lett, őt kellett ápolnom, és nem is gondoltam az ismerkedésre, a halála után meg főleg nem. Ő nagyon féltett engem mindig de azt is mondta, legyen már barátnőm.

Gondolkodtam azon, hogy örömlányhoz fordulnék de nem mertem meglépni. Így pedig egyre kevesebb a bátorságom és nem tudom, mit csináljak. Azt gondolom, a hölgyeket el is ijesztené, ha megtudnák, hogy nincs tapasztalatom szexuális téren. Mit tegyek? Ön szerint hogyan ismerkedjek? Mit mondjak a nőknek magamról? Tudom, fontos az őszinteség. Vagy keressek először egy örömlányt? Úgy gondolom, vele kevésbé lennék félénk. Esetleg van tippje, hogy lehet ezt otthon gyakorolni vagy hogy lehet felkészülni a szexre?”

Ha a szüzesség problémaköréről beszélünk, akkor nagyjából a 28-30 év feletti korosztályra kell gondolni. Azok, akik ennyi idősen még nem élték át a szexualitást, nyomasztó, kellemetlen érzéssel élnek együtt, sok férfi rászokik a pornóra vagy más maszturbálási módszerre. Ezzel együtt jellemzően rászoknak arra, hogy anya mindent elintéz, minél idősebb a fiú, annál biztosabb, hogy az édesanyáról való leválás nehezíti meg a helyzetét az ismerkedésben.

A megoldás az, hogy valahogyan meg kell próbálni ismerkedni, el kell kezdeni kapcsolatokat teremteni nőkkel vagy férfiakkal, ha a nemi érdeklődés feléjük irányul.

Fel lehet készülni az ismerkedésre, olvasónknak nem az a legfőbb problémája, hogy még szűz, hanem az, hogy gátlásos a nőkkel való ismerkedésben. Először is, apró lépésekben, sikerélményeket kell megélnie ahhoz, hogy legyen bátorsága továbblépni. A sport, utazás, hobbi, irodalom, képzőművészet témákban érdemes pár képzeletbeli beszélgetést gyakorolni, emellett pedig olyan nővel kellene elkezdeni a beszélgetéseket, akivel szemben nem érez semmit, sem vonzalmat, sem félelmet a szűz férfi. Akivel nincs tétje a beszélgetéseknek. A legtöbben ugyanis pontosan amiatt bátortalanok, mert a tökéletességre törekszenek, és alig mernek megszólalni, ha a tökéletes, nagybetűs nő ott áll előttük. Más nőket pedig nem is nagyon akarnak észrevenni.

A szüzességgel járó gátlásokat kognitív viselkedésterápián fel lehet oldani, van mód arra, hogy a terapeuta kitartó munkával végigkísérje a szűz férfit az ismerkedéstől egészen a szüzesség elvesztésének momentumáig: természetesen nem vele, hanem segít abban, hogy jó partnert válasszon a szűz férfi, akivel kellő időben közli, még szűz, és türelemre, megértésre van szüksége az első szeretkezéshez.

A prostituált bevonása a haveroktól jó ötletnek tűnhet, azonban biztos, hogy nem segít a cél elérésében: a harmonikus, kiegyensúlyozott párkapcsolatot nem segíti az, ha valakinek élete első élménye egy lélektelen aktus, amiért fizetett. Ha két ember szereti és tiszteli egymást, a szexualitás érzelemmel telik meg, a szex ugyanis nem valami kötelező dolog az ember életében, hanem a romantikus érzelmek, a kötődés és az intimitás kifejezése a testiségben.

