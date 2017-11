Weissz Fanni szalonnát és friss kenyeret eszik

Weisz Fanni alakja olyan tökéletes, mintha rajzolták volna. Sokan azt hiszik, hogy koplal és egész nap edzőtermekben múlatja az időt, de mint kiderült, nem vonja meg magától a finomságokat.

A bemutató előtt sajnos csak répát tudtam rágcsálni, mert elfogyott a pogácsa! A viccet félretéve, nem diétázom, szeretem a szalonnát, a friss, ropogós kenyeret és minden magyaros ételt. Szerencsés alkat vagyok, de azért az edzőtermet is látogatom

– mondta a Blikknek a siket szépségkirálynő, aki egyre több felkérést kap.

Igen, szerencsésnek mondhatom magam, a sok befektetett munka és a kitartás meghozta a gyümölcsét. Úgy érzem, bizonyítottam magamnak és a külvilágnak is, hogy siketként is lehet valaki sikeres modell. Remélem, az emberek gondolkodásmódja is változik majd a fogyatékkal élőkkel szemben.