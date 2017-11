Licitálni lehet Madonna meztelen fotóira, amelyeken csak 18 éves

Az 58 éves énekesnő még most is bátran meztelenkedik és jópárszor megtette ezt eddigi karrierje során is. Madonnáról most különleges képek kerültek nyilvánosságra, aminek a negatívjait most bárki megszerezheti, aki hajlandó mélyen a zsebébe nyúlni.

Szerdán ugyanis aukcióra bocsátják azokat a felvételeket, amelyeken a 18 éves Madonna anyaszült meztelenül egy balettrúd mellett pózol. IDE kattintva meg is nézheted.

A képeket egyébként Cecil I. Taylor fotós készítette, a sorozatnak pedig 108 darabja van, amelyeket egyesével árvereznek el, potom 2 és 3 millió forintnak megfelelő kikiáltási áron.

Kiemelt kép: Mike Coppola/Getty Images