12 magyar celebpár, akikről elfelejtetted, hogy valaha együtt voltak

Mindenki tudja, hogy Hajdú Péter és Sarka Kata közt mindennek vége, hogy Zimány Linda és Kedves Ferenc sajnos újra szakítottak, mint ahogy azt is, hogy Szabó Zsófinak hamarosan gyereke születik férjétől, Kis Zsolttól. Azt viszont hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ezek a celebek ezt megelőzően másokkal is jártak. Ideje rácsodálkozni a rég elfeledett celebpárokra, még ha ezzel nekik is eszükbe jut a fájdalmas vagy kínos múlt.

Majka és Kiss Ramóna

Csak egy évig tartott a 2004-ben kezdődő kapcsolat az akkor még Belevaló világot vezető Majka és a Barátok köztben játszó Kiss Ramóna közt, aztán jött Tóth Norbert focista, és a páros szakított. Tizenkét évvel később, 2016 decemberében a Playback párbajban Kiss Ramónának exe Belehalok című számát kellett eltátognia.

Majka és Debreczeni Zita

Lehet, hogy mindketten szeretnék elfelejteni, de ez a kapcsolat is létezett. Majka Kiss Ramóna után nem sokkal jött össze az akkor még glammodellként dolgozó Debreczeni Zitával, aki leginkább arról volt ismert, hogy a Kísértés című műsorban zárt ajtók mögött nyögdécselt egy pasival.

Debreczeni Zita és Harsányi Levente

A most már fotósként érvényesülő, és Gianni Annonihoz férjhez ment Debreczeni Zita Majka előtt Harsányi Leventével is járt egy darabig. Harsányi Levente és Majka kapcsolata egyébként Debreczeni miatt romlott még, de meg lehet nyugodni, évekkel később tisztázták egymással a helyzetet.

Debreczeni Zita és Kedves Ferenc

Bizony, nem csak Zimány Linda, de Debreczeni Zita is szerette Kedves Ferencet, akivel 2011-ben szakítottak, és azt megelőzően négy évet töltöttek együtt kisebb-nagyobb szünetekkel.

Kedves Ferenc és Bódi Sylvi

Debreczeni Zita sugarbirdös kolléganője, Bódi Sylvi is járt Kedves Ferenccel, méghozzá 2004-től egészen 2007-ig.

Kedves Ferenc szerelme egymásnak ugrasztotta a barátnőket Bódi Sylvi először Debreczenire haragudott, kibékültek, majd Zimányra fújtak a titkos kapcsolat miatt.

Zimány Linda és Zentai Márk

Azelőtt, hogy kétszer is beleszeretett volna Kedves Ferencbe, egy darabig együtt volt a nála három évvel fiatalabb Zentai Márkkal, miután együtt szerepeltek a Viva TV egyik reality-jében.

Berki Krisztián és Szabó Zsófi

Szabó Zsófi azóta már férjhez is ment és hamarosan gyereket is szül, de korábban együtt volt Berki Krisztiánnal, méghozzá nem is kevés ideig. A színésznő és Berki még közös tetoválást is készíttettek – egymás nevét varratták fel a gyűrűsujjukra.

Berki Krisztián és Kapócs Zsóka

Csak pár hónapig, de Berki Krisztián Kapócs Zsókával is járt, még azelőtt, hogy a színésznő hozzáment volna Habony Árpádhoz.

Hajdú Péter és Tornóczky Anita

Nem sokkal azután, hogy Hajdú Péter és Ábel Anita szakítottak – igen, ilyen is volt –, a műsorvezető összejött Medgyessy Péter nevelt lányával, Tornóczky Anitával, akivel szerelmük végül egy közös produkciós vállalkozásba fulladt.

Bochkor Gábor és Csisztu Zsuzsa, illetve Osvárt Andrea és Molnár Anikó

Bár egy jó ideje a rádiós és most már sajnos tévés műsorvezető Bochkor Gábor egy ideje Várkonyi Andreával él együtt, volt egy rövid románca Csisztu Zsuzsával, de járt Osvárt Andreával is, a Való világból ismert Molnár Anikót pedig még el is jegyezte.

