X:Faktor: ByeAlex szerint előző évadok nyerteseinek titka az volt, hogy mind énekesek voltak

Túl vagyunk a döntő előtti utolsó élő adáson, amely egy, a múltheti eseményeket összefoglaló kisebb videóval és Kis Ramóna bevonuló táncával kezdődött.

A versenyző nélkül maradt Puskás Peti meg akart dolgozni fizetéséért, ezért a bevonulást követően Michael Jacksont imitálva táncolt egyet a színpadon, amit Radics Gigi állva tapsolt meg.

Radics Gigi boldog és hálás a nézőknek, hogy mentoráltjával párbaj nélkül jutottak el a döntő kapujáig.

ByeAlex arra kérte a nézőket, hogy támogassák versenyzőit.

Gáspár Laci pedig örült, hogy versenyzői, a múlt héten megérkeztek a műsorba.

Az estét Serena Rigacci nyitotta meg, aki bár nehéznek élte meg a múlt hetet úgy érzi, hogy nagyon jól sikerültek produkciói. Puskás Peti szerint az énekesjelöltnek kisugárzása van, amit Radics Gigi úgy fordított le, hogy Rigacci kezd nővé válni. Ő azt kedveli a versenyzőben, hogy képes átformálni saját hangjára a dalokat.

Gáspár Laci szerint versenyzői, Ricco és Claudia készen állnak a döntőre. Produkciójuk után ByeAlex-nak kettős érzése volt: bár most először azt érezte, hogy a két énekesnek sikerült őt érzelmileg megfognia őt, de szintén első alkalommal hamisnak is hallotta őket, amivel Puskás egyetértett. Radics Gigi hamis hangokat hallott a produkció alatt. Gáspár Laci szerint viszont a dal valóban nem úgy sikerült, ahogy tervezték, de még így is csodálatos volt a két versenyző.

Tóth Bettina és ByeAlex megfejtették közösen, hogy mi lehetett az előző szériák nyerteseinek titka.

Ők mind énekesek voltak

– hangzott el a mentortól, ami a rapper stílust preferáló lányt tekintve nem feltétlenül jó ómen. Radics Gigi szerint túl volt artikulálva a produkció, nem tetszett neki, úgy ahogy Gáspár Lacinak sem. Puskás Peti szerint azonban nem véletlenül jutott el eddig az versenyző. Saját mentora megköszönte az Tóth Bettinának, hogy végre valaki elhozta ezt a stílust a tehetségkutatók világába.

Gulyás Roland egy igazi zenei időutazó, legalábbis Radics Gigi szerint. Gáspár Laci örült a dalválasztásnak, megható volt számára az előadás, de szerinte az énekes jobban is belehalhatott volna a produkcióba. Puskás Peti még mindig várja a katartikus pillanatot. ByeAlex szerint pedig az előadás szép volt, de ettől több nem volt benne.

A második kört szintén Serena Rigacci nyitotta meg, akit ByeAlex csak úgy emleget, mint a kis Gelato. Gáspár Laci már az előadás alatt is táncolt, a produkció legvégén pedig a másik három mentor is állva tapsolt a versenyzőnek. Radics Gigi ugyan félt a dalválasztástól, de végül tetszett neki a produkció. Puskás Peti katartikusként jellemezte az előadást.

Gulyás Roland második produkciójával szintén nem sikerült meggyőznie a mentorokat. ByeAlex szerint nem kockáztattak a dalban.

Gáspár Laci a versenyző helyett inkább Radics Gigit hibáztatta az előadás minőségéért.

A mentor szerint nem tudták feljebb emelni a versenyzőt, amivel Puskás Peti egyetértett.

ByeAlex állva tapsolt Tóth Bettina második produkciója után. Puskás Peti szerint azonban ez volt az első olyan alkalom, amikor a versenyző előadása nem működött. Radics Gigi szintén így érzett. Gáspár Laci ugyan azt gondolta, hogy a versenyző lesz az adás kiesője, mégis magával tudta ragadni a produkció.

Miután Gáspár Laci gyakorlatilag minden ismerősét köszöntötte – köztük az általános iskolai tanárnőjét is- a produkciók sorát Ricco és Claudia zárták. A előadás végén mind a négy mentor állva tapsolt a versenyzőknek.

Hát ez az. Erről beszélek. Ezek azok a pillanatok amik megtörténnek

– mondta az előadás után Radics Gigi. Puskás Peti szerint az este legjobbját Ricco és Claudia nyújtotta, ezért ott a helyük a döntőben. ByeAlex szerint hatalmasat énekelt a két énekes.

Gáspár Laci ezen a héten nem csak mentorként, hanem előadóként is megmutatta magát, hiszen itt debütált ByeAlex-szal közös dala.

Az este végén Gulyás Rolandnak és Tóth Bettinának nem sikerült elég szavazatot kapnia a nézőktől, így nekik kellett párbajozniuk a továbbjutásért. A mentorok végül nem tudták eldönteni, hogy ki menjen haza. A borítéknyitást követően megtudhattuk, hogy nézői döntés alapján Gulyás Rolandnak sikerült döntőbe jutnia. Az X-Faktor hatodik adásának kiesője: Tóth Bettina.

