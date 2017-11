Vajna Timi újabb hollywoodi sztárral fotózkodott

Egy-egy világsztárt lencsevégre kapni – főleg, ha rajongunk is az adott hírességért – hatalmas élmény lehet, különösképp ha azon a képen nem csak az adott sztár, hanem mi is rajta vagyunk. Ilyenben volt most része Vajna Tímeának.

Andy Vajna felesége a Miss Golden Globe elnevezésű eseményen vett részt. Itt sikerült közös képet készítenie a Donnie Darko, a Túl a barátságon és a Holnapután című filmek sztárjával Jake Gyllenhaallal, amit végül közösségi oldalán meg is mutatott követőinek.



Jake, csináltunk egy szelfit

– írja a kép alatt Vajna Timi.

(Kiemelt kép: Instagram)