Mádai Viviennek ezért kellett pszichológushoz járnia

Habár a műsorvezető úgy érzi, most minden fronton rendben van az élete, mégis úgy döntött, hogy pszichológushoz fordul, hogy kibeszélje magát.

– mesélte a Micsoda Nők!-ben Mádai Vivien, aki azt is elárulta, hogy gyerekként is szüksége volt terápiára.

Gyerekkoromban is jártam. A szüleim válása után körülbelül egy évvel. Tíz éves voltam és tépkedtem a hajamat. A szüleim úgy gondolták, hogy ez biztos egy blokk és jártam is egy ideig, aztán el is múlt.