Elhagyhatta a pszichiátriát az X-Faktor énekese

Lassan vége a versenynek, a hétvégén Puskás Peti elveszítette az utolsó mentoráltját is, hiszen az X-Faktorból Berta Dánielnek kellett távoznia. De talán még emlékeznek Nagy Krisztiánra, aki az élő showk kezdete előtt önként adta fel a tehetségkutatót depressziója miatt. Radics Gigi mentoráltja ezután pszichiátriára vonult, amit nemrég hagyott el.

Egy teljes hónapot töltöttem kórházban, bevallom, sok volt, de most már sokkal jobban va­gyok. Gyógyszereket kaptam, ezeket még szednem kell ma is. Majd az orvosok döntik el, mikor leszek olyan jól, hogy elhagyhassam őket

– kezdte a Borsnak az énekes, aki szívesen belevágna újra az X-Faktorba.

Nem az X-Faktor miatt lettem beteg, már előtte is az voltam, de azt hittem, a verseny ebből kirángathat. Sajnos nem így lett, még mélyebbre kerültem. Korábban is voltak pszichés problémáim, szedtem gyógyszert, de abbahagytam, azért is romlott az állapotom. Ma már jól vagyok, ha lehetne, akár holnap újrakezdeném a versenyt. A mostani lelkiállapotomban végig tudnám csinálni.