X-Faktor: eljegyezték Abaházi Nagy Líviát

Az X-Faktor énekesnőjének, Abaházi Nagy Líviának párja harmadszor is megkérte kezét.

Nagy Enzoe Zoltán a BEST magazin cikkében tette fel a kérdést, hogy hozzá megy-e feleségül az operaénekesnő. Abaházi Nagy az újságot olvasva, kamerák kereszttüzében értesült a dologról. A nem mindennapi eseménybe a Fókusz stábja is be volt avatva, és ott voltak, amikor kimondta az igent.

Ahogyan korábban megírtuk, Abaházi Nagy Lívia korábban kétszer vált el ugyanattól a férfitól.

A párom 15 évig református lelkész volt, ezért nagy bonyodalom kerekedett a válásokból. Emellett megfestett engem aktban, amiből akkora botrány lett, hogy eltanácsolták hivatásától. Ez nagy bűnnek számított. Bár már nem pap, a Jóisten nem veszi le róla az áldást

– mondta korábban a 24.hu-nak az operaénekesnő, aki az X-Faktor indulásakor még úgy gondolta, harmadjára nem megy hozzá Zoltánhoz, akibe már 22 éve szerelmes.