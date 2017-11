Puskás Peti: Bárhova nézel, szidnak az emberek

Puskás Peti nehezen viseli az X-Faktorral járó kritikákat akár róla, akár versenyzőiről van szó. Leginkább a gyűlölködés zavarja a The Biebers frontemberét: a közösségi médián keresztül üzennek neki és növendékeinek a rosszakarók.

Pont anyukám kérdezte a múltkor, hogy miér­t bírják nehezen a mostan­i versenyzők a felhajtást. Azért, mert nagy a nyomás a közösségi média oldaláról. Amikor én voltam a tehetségkutatóban, akkor maximum blogok voltak. Most bárhova nézel, szidnak az emberek. Az én ismerőseim is leírják, ha nem tetszik nekik valami, közben meg amikor személyesen találkozunk, akkor eszébe nem jutna mondani. Ez még nekem is rosszul­esik, ahogy a rosszindulatú, trágár levelek is, de én már megtanultam kezelni. Nehezen viseltem, amikor Violát sokan bántották. Ő nem azért jött, hogy csecsemőket gyilkoljon le, erre nagymamák, akik az unokáik­kal fotózkodnak, írták, hogy rohadjon meg a hangjával együtt. Milyen dolog ez…