Csonka Andrásnak nincs szüksége személyi titkárra

Csonka András még sosem szerepelt egyszerre ennyi előadásban, mint most. Egyszerre hét színházban játszik, amit még ő is furcsának tart. Erről mesélt most a Blikknek adott interjújában.

A feszített tempót nehezen bírja, de állítja, személyi titkárra nincs szüksége.

Egy egyszerű notesszel megoldom a szervezést. A memóriám ugyanis rettenetes, képtelen vagyok számokat és neveket megjegyezni, de valamilyen különös oknál fogva a szövegtanulással sosem volt problémám

– mesélte a színész.

Kikapcsolódásra sem jut sok ideje, így sajnos a testmozogást is hanyagolnia kell.

Még a konditerembe sincs időm és energiám lemenni, pedig szükségem lenne a testmozgásra, hiszen decemberben indul a Mary Poppins-blokk is

– mondta a színész, aki azt is hozzátette, hogy bár ez egy elég stresszes időszak az életében, de ő minden pillanatát élvezi.

(Kiemelt kép: FEM3)