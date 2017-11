Újra egymásnak esett a Fiesta két volt tagja

Csordás Tibor és Knapik Tamás, a Fiesta egykori két frontembere hét évvel ezelőtt vált szét. Azóta vitáznak a néven, de a szájkaraténak még mindig nincs vége.

Annak idején egyébként Csordás lépett ki a zenekarból, azóta ex-Fiesta néven lép fel. Ő mégis azt mondja, hogy volt zenésztársa az, aki visszaél az ő nevével.

Elszomorít, hogy lassan 7 év eltelte után is azzal kell szembesülnöm, hogy volt zenésztársam, Knapik Tamás még mindig az én nevemmel és fotóimmal fémjelezve tudja eladni az újabbnál újabb Fiesta-produkciót. Kezd betelni nálam a pohár, hogy még mindig az én negatív színbe hozásom, a névhasználathoz való jogom és az egyébb ezekhez hasonló lejárató kampány kell hogy védjegye legyen annak, hogy a már sokadik énekessel napvilágot látott, ismét Fiesta névre keresztelt zenekarai működőképesek legyenek. Tisztában vagyok azzal, hogy mit köszönhetek a zenekarnak és Tamásnak, de ez a zenekar kettőnktől vált sikeressé. Sajnos mára azt tapasztalom, hogy a dalokon kívül semmi sem maradt a ­Fiesta névből

– mondta a Blikknek Csordás Tibor.

A lapnak a másik érintett, Knapik Tamás is nyilatkozott. Ő másképp látja a dolgot:

Nem igaz, hogy visszaélek Tibi nevével, több videóklip is készült azóta, hogy ő kilépett, és egyikben sem tűnik fel, nem is értem, hogy miről beszél. Ő az, aki még mindig ex-Fiesta néven lép fel, pedig ezt a nevet én védettem le, volt is ebből jogi vita kettőnk közt. Valahol sajnálom őt, hogy még mindig úgy akar a figyelem középpontjába kerülni, ha a zenekarról beszél. Amikor kilépett, akkor azt hitte, hogy ő nagy sztár, rockzenekara volt, azzal akart befutni, aztán az nem sikerült neki.