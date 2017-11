Szabó Zsófi: Az én fiam nem fog dobozból enni

Szabó Zsófi csak néhány hete tanult meg főzni, de máris radikális változtatásokat eszközölt otthon. Rendszeresen főz férjének és a barátaiknak és ugyan még van egy kis ideje, míg megérkezik kisfia, folyamatosan szerzi be az eszközöket ahhoz, hogy születendő gyermekének is ő készítsen mindent. Ez persze sok feleség életében mindennapi dolog, ám az RTL Klub műsorvezetőjének teljesen új.

Az én fiam biztos nem fog dobozból enni, úgyhogy már most elkezdtem beszerezni mindenféle olyan eszközt, amellyel neki finom ételeket csinálhatok majd és a recepteket is bújom, hogy változatosan tudjam majd etetni

– mondta a Blikknek Szabó, akinek mindehhez a Konyhafőnök VIP adott lendületet.

Tényleg az alapokkal kellett megismerkednem, hogy miként kell egyes húsokat sütni vagy hogyan kell gyorsan felszeletelni egy hagymát, hogy a műsorban ne azzal menjen majd el a legtöbb idő. Azt is megtanultam, melyik fűszer mihez passzol igazán, de az, hogy ez a néhány főzőlecke ennyit segít majd, azt nem is hittem volna. Hihetetlen önbizalmat adott az, amit Sárközi Ákos mondott. Igazából be kell vallanom, hogy ő és a műsor adta meg a lökést arra, hogy merjek főzni